وی به حکم کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال مبنی بر محرومیت دو جلسهای از همراهی تیم صبامهر قزوین اشاره کرد و اظهار داشت: سالهاست که در بسکتبال کشور آزار میبینم اما دیگر کاسه صبرم لبریز شده است چون مسئولان بیش از حد روی اعصابم راه میروند!
شاهینطبع ضمن بیان اینکه برخوردها و مسائلی که از سوی مسئولان فعلی فدراسیون بسکتبال مطرح میشود کاملا غیر منطقی است، ادامه داد: به همین دلیل است که بلافاصله در مقابل انتقادهای صورت گرفته موضعگیری کرده و رفتار خود را با فرد منتقد تغییر میدهند. حتی در این مورد تا مرحله اعمال نفوذ برای از کار برکنار شدن فرد منتقد هم پیش میروند! کجای این حرکت درست است و منطقی؟
سرمربی تیم بسکتبال صبامهرقزوین تاکید کرد: مسئولان امروز فدراسیون بسکتبال سالهاست که با من مشکل دارند و مدام و به هر بهانهای به آن دامن میزنند. آنها به گونهای با من برخورد میکنند که گویی ارباب هستند و من رعیت آنها.
وی به اینکه دوران آسوده مربیگریاش تنها مربوط به زمان ریاست دکتر غضنفری در فدراسیون بسکتبال بود، یادآور شد: آن زمان بدون هیچ گونه حاشیه و مشکلی و کاملا آزادانه کارم را انجام میدادم. اما الان برای مربیگری در تیمم هم مستقل نیستم و نمیتوانم کارم را آنطور که برنامه ریزی کردهام، پیش ببرم. آخر چه معنایی دارد که رئیس فدراسیون ابتدای فصل همه داوران را علیه یک مربی بشوراند؟
شاهینطبع همچنین با انتفاد از اینکه رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور با 20 بازی تمام میشود، گفت: مثلث فدراسیون بسکتبال یعنی برادران مشحون و حسن نوربخش باعث تخریب بسکتبال شدهاند. کدام لیگی با این تعداد بازی تمام میشود؟ آیا مهرام بیش از سه میلیارد تومان هزینه میکند تا فقط 20 بازی انجام دهد؟ دلم برای این تیم و دیگر تیمهایی که سرمایه گذاری میکنند، میسوزد.
سرمربی تیم بسکتبال صبامهر قزوین در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناکامی تیمش از حضور در دیدار نهایی رقابتهای لیگ برتر اظهارداشت: مشکل غیبت من نبود. اگر مدعی چنین موضوعی شوم در واقع زحمات مصطفی هاشمی و بازیکنانش را زیر سوال بردهام. در غیاب من شاهعلی خیلی خوب بازیکنان را هدایت کرد اما مهرام با شایستگی بازی کرد و فینالیست شد.
شاهینطبع تصریح کرد: اگر مسئولان باشگاه خواستار فینالیست شدن تیم هستند باید توجه بیشتری به شرایط بازیکنان و مجموعه تیم داشته باشند. با این حال تلاشمان را برای کسب مقام سومی ادامه میدهیم.
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