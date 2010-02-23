مهران شاهین‎طبع که براساس حکم کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال از همراهی تیمش در دیدار عصر روز گذشته (یکشنبه) مقابل مهرام در مرحله پلی‎آف رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور محروم بود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینکه در این بازی روی نیمکت نبودم و بازیکنانم در غیاب من فینال لیگ را از دست دادند، ناراحت کننده نیست. چون شاهد مسائل تاسف‎بار بزرگتری هستم.

وی به حکم کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال مبنی بر محرومیت دو جلسه‌ای از همراهی تیم صبامهر قزوین اشاره کرد و اظهار داشت: سال‌هاست که در بسکتبال کشور آزار می‎بینم اما دیگر کاسه صبرم لبریز شده است چون مسئولان بیش از حد روی اعصابم راه می‏‎روند!

شاهین‎طبع ضمن بیان اینکه برخوردها و مسائلی که از سوی مسئولان فعلی فدراسیون بسکتبال مطرح می‎شود کاملا غیر منطقی است، ادامه داد: به همین دلیل است که بلافاصله در مقابل انتقادهای صورت گرفته موضع‌گیری کرده و رفتار خود را با فرد منتقد تغییر می‎دهند. حتی در این مورد تا مرحله اعمال نفوذ برای از کار برکنار شدن فرد منتقد هم پیش می‎روند! کجای این حرکت درست است و منطقی؟

سرمربی تیم بسکتبال صبامهرقزوین تاکید کرد: مسئولان امروز فدراسیون بسکتبال سال‎هاست که با من مشکل دارند و مدام و به هر بهانه‌ای به آن دامن می‎زنند. آنها به گونه‌ای با من برخورد می‌کنند که گویی ارباب هستند و من رعیت آنها.

وی به اینکه دوران آسوده مربیگری‌اش تنها مربوط به زمان ریاست دکتر غضنفری در فدراسیون بسکتبال بود، یادآور شد: آن زمان بدون هیچ گونه حاشیه و مشکلی و کاملا آزادانه کارم را انجام می‎دادم. اما الان برای مربیگری در تیمم هم مستقل نیستم و نمی‎توانم کارم را آنطور که برنامه ریزی کرده‎ام، پیش ببرم. آخر چه معنایی دارد که رئیس فدراسیون ابتدای فصل همه داوران را علیه یک مربی بشوراند؟

شاهین‎طبع همچنین با انتفاد از اینکه رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور با 20 بازی تمام می‎شود، گفت: مثلث فدراسیون بسکتبال یعنی برادران مشحون و حسن نوربخش باعث تخریب بسکتبال شده‎اند. کدام لیگی با این تعداد بازی تمام می‎شود؟ آیا مهرام بیش از سه میلیارد تومان هزینه می‎کند تا فقط 20 بازی انجام دهد؟ دلم برای این تیم و دیگر تیم‎هایی که سرمایه گذاری می‌کنند، می‎سوزد.

سرمربی تیم بسکتبال صبامهر قزوین در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناکامی تیمش از حضور در دیدار نهایی رقابت‎های لیگ برتر اظهارداشت: مشکل غیبت من نبود. اگر مدعی چنین موضوعی شوم در واقع زحمات مصطفی هاشمی و بازیکنانش را زیر سوال برده‎ام. در غیاب من شاه‌علی خیلی خوب بازیکنان را هدایت کرد اما مهرام با شایستگی بازی کرد و فینالیست شد.

شاهین‎طبع تصریح کرد: اگر مسئولان باشگاه خواستار فینالیست شدن تیم هستند باید توجه بیشتری به شرایط بازیکنان و مجموعه تیم داشته باشند. با این حال تلاش‌مان را برای کسب مقام سومی ادامه می‎دهیم.