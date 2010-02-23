بازنویسی شاهکارهای ادبیات فارسی برای کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق طرحی که از یک سال پیش در دفتر کودک و نوجوان مرکز آفرینشهای ادبی در حال اجراست، داستانهایی از شاهکارهای ادبیات فارسی برای گروه سنی کودک بازنویسی میشود.
در مرحله اول قصههای 10 کتاب گلستان و بوستان سعدی، قابوس نامه، شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی، کلیله و دمنه، جوامع الحکایات، هفت اورنگ جامی، مرزبان نامه وهزارو یک شب بازنویسی می شوند.
در این طرح مثنوی را حسن فتاحی ، قصههای شاهنامه را محمدکاظم مزینانی، قصههای گلستان سعدی را فرهاد حسن زاده ، قصههای کلیله و دمنه را مژگان شیخی ، قصههای هفت اورنگ جامی را جعفرابراهیمی ( شاهد ) ، قصههای مرزبان نامه را محمدرضا شمس ، قصههای قابوس نامه را مجید ملااحمدی، قصههای هزار و یک شب را زهرا حیدری و قصههای جوامع الحکایات را مهری ماهوتی بازنویسی میکنند.
قرار است بعد از انتشاراین 10 کتاب و در مرحله دوم طرح، قصههای 10 عنوان شاهکار دیگر، توسط دفتر کودک و نوجوان مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری بازنویسی شود.
این کتاب ها در آینده نزدیک توسط انتشارات سوره مهر منتشر خواهند شد.
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