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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۲

بقاع متبرکه در کهگیلویه و بویراحمد موقوفه ندارند

بقاع متبرکه در کهگیلویه و بویراحمد موقوفه ندارند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه وبویراحمد گفت: بقاع متبرکه استان هیچگونه موقوفه ای ندارند و فقط با هزینه های خودشان اداره می شوند.

حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: بر این اساس برای توسعه خدمات رفاهی و فرهنگی در بقاع متبرکه استان همکاری و مساعدت دستگاه های اجرایی ضروری است.

وی همچنین بیان کرد: در طی پنج سال گذشته تا کنون بالغ بر 17 میلیارد ریال اعتبار برای احداث و ترمیم مساجد، حوزه های علمیه، مصلی ها و بقاع متبرکه استان هزینه شده است.

موسوی اعظم اضافه کرد:از این میزان اعتبار هشت میلیارد ریال در شهرستانهای بویراحمد و دنا، سه میلیارد ریال در گچساران و شش میلیارد ریال نیز در بهمئی هزینه شده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش زائران بقاع متبرکه در تعطیلات نوروز این ایام را بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر دانست.

موسوی اعظم، حرم بی بی حکیمه (س) خواهر امام رضا (ع) را یکی از زیارتگاه های مهم این استان عنوان کرد و افزود: توجه به تراکم جمعیت در این بقعه متبرکه، برنامه های مختلفی برای ترویج فرهنگ دینی در این مکان مقدس برگزار می شود.

کد مطلب 1039463

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