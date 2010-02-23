کاشف به خبرنگار مهر گفت: مراحل فنی این مجموعه تمام شده و اصلاحاتی روی موسیقی انجام می‌شود تا "خداحافظ بچه‌ها" برای نمایش از تلویزیون آماده شود. با توجه به مضمون و فضای مجموعه نمایش آن در دهه فجر مناسب بود اما "خداحافظ بچه‌ها" برای پخش در این ایام آماده نشد و منتظر انتخاب زمان مناسب برای پخش هستیم.

"خداحافظ بچه‌ها" دومین مجموعه معصومی داستان سه دوست است که قبل و بعد انقلاب مسائل مختلف را تجربه می‌کنند. فیلمنامه اولیه را فرهاد علیزاده آهی نوشته و محمد رضایی‌راد آن را بازنویسی کرده است.

حسین محجوب، مریم کاظمی، هادی دیباجی، حمیدرضا افشار، ناصر آقایی وجمشید جهانزاده بازیگران مجموعه هستند و دیگر عوامل عبارتند از سعید کشفی تصویربردار، روح‌الله مفیدی طراح گریم و احمد صالحی صدابردار.

خسرو معصومی فیلم‌های سینمایی "رسم عاشق‌کشی"، "پر پرواز"، "باد در علفزار می‌پیچد"، "دلباخته" و "جایی در دوردست" را کارگردانی کرده است.

