تنها نگرانی ما مصدومیت محرم نویدکیاست/ شانس پنجم قهرمانی هستیم

امیر قلعه نویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیش از دیدار با الشباب عربستان گفت: شرایط تیم خوب است، گرچه تنها نگرانی ما مصدومیت محرم نویدکیاست که به دلیل آسیب دیدگی نمی تواند در این مسابقه مهم سپاهان را همراهی کند.

وی در این خصوص اضافه کرد: امیدوارم سایر بازیکنان، همانند دیدارهای گذشته با تلاش بیشتر جای خالی محرم را پر کرده و در این دیدار بسیار سخت به موفقیت سپاهان کمک کنند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: سپاهان تیم بزرگی است که در 6 دوره مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حضوری توام با موفقیت داشته است. همچنین سایت فیفا در آخرین آمار خود تیم سپاهان را شانس پنجم قهرمانی در این مسابقات دانسته است، به همین دلیل تیم‌های همگروه ما، خصوصا الشباب عربستان، حساب ویژه روی تیم ما باز کرده اند.

وی با بیان اینکه فیلم چند دیدار اخیر الشباب در لیگ عربستان خصوصا دیدار این تیم برابر در مرحله نیمه نهایی جام پادشاهی عربستان که با شکست این تیم در ضربات پنالت همراه بوده، را آنالیز کرده است، تصریح کرد: آنها تیم بسیار خوب و قدرتمندی هستند اما ما هم برای کسب امتیاز و نتیجه قابل قبول برابر این تیم عربستانی به میدان می رویم.

قلعه نویی در ادامه افزود: تیم الشباب یک مهاجم برزیلی به نام "مارکو رامیرو" دارد که در 50 متر رو به جلو بازیکن بسیار خطرناکی است، به همین دلیل اگر وی را از بازی خارج کنیم، ان شاء الله می توانیم برابر این تیم به نتیجه دلخواه دست یابیم.

"تیم سپاهان در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا 4 مرتبه برابر الشباب عربستان به میدان رفته است که حاصل آن 3 پیروزی و یک تساوی بوده است". وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان به تکرار موفقیت‌های سپاهان برابر الشباب در این دیدار هم امیدوار بود؟، اظهار داشت: من پیشگو نیستم اما با 2 هدف به عربستان می رویم، هدف اول نباختن بوده و هدف دوم رسیدن به پیروزی در این مسابقه مهم است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پایان گفت: نگرش ما نسبت به نحوه حضور در لیگ قهرمانان آسیا با نحوه شرکت در رقابت‌های لیگ متفاوت است زیرا در این مسابقات ما تنها 6 دیدار برگزار می کنیم و باید در هر مسابقه با تمرکز بالا به میدان رفته تا برای صعود به مرحله بعد حداکثر امتیازات را بدست آوریم.

دیدار تیم‌های فوتبال الشباب عربستان و سپاهان ایران در چارچوب نخستین دیدار از رقابت‌های لیگ قهرمانان چهارشنبه شب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار می شود.