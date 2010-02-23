حضور مردان در سالن بازی بانوان با هماهنگی فدراسیون انجام شد

معصومه قلی زاده صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: جوسازی های بی مورد بازیکنان و کادر فنی تیم ذوب آهن در ست های دوم مسابقه نسبت به حضور سرمربی و کادر فنی تیم والیبال مردان کاله آمل که نباید وارد سالن می شدند را عاملی مهم در شکست تیم نفت در خانه اش بیان کرد.

وی خاطر نشان کرد: بازیکنان و کادر فنی ذوب آهن شگرد فراوانی در بر هم زدن جو سالن ها به نفع خودشان داشته و این مهم سبب پایین آمدن روحیه بازیکنان تیم شده است.

رئیس هیئت والیبال مازندران اضافه کرد: حضور سرمربی، بازیکنان و کادر فنی تیم کاله و عوامل دیگر تیم در سالن نفت محمود آباد با اجاره فدراسیون والیبال بوده و در این خصوص با هماهنگی مسئولان فدراسیون انجام و هیچ مشکلی از این موضوع نبوده در حالی که کادر فنی ذوب آهن تنها به دنبال توقف مسابقه و بر هم زدن جو سالن بودند.

قلی زاده شکست ناباورانه تیم نفت محمود آباد برابر ذوب اصفهان در لیگ برتر والیبال بانوان را ترکیب بد سرمربی تیم نفت دانست.

وی افزود: برای این بازی حساس برابر ذوب آهن متاسفانه سرمربی تیم نفت بازیکنانی که در اندازه بازی نبودند را در داخل مسابقه داشت وحتی اصرار زیادی بر ادامه بازی آنان می کرد.

وی با اشاره به اینکه تیم نفت ست های اول و دوم مسابقه را از تیم ذوب آهن برده برد و آماده شکست این تیم شده بود افزود: در ادامه ست سوم تا پنج مسابقه تیم زیرک ذوب آهن از ترکیب بدی که خانم بندگانیان در زمین داشت نهایت استفاده را برد و در عین حال ناباورانه با پیروزی زمین مسابقه را ترک کردند.

رئیس هیئت والیبال مازندران تصریح کرد: متاسفانه بازیکنان تیم نفت در این دیدار خانگی در حد و اندازه بازی های قبلی خود نبوده و بسیار ضعیف کار کردند.