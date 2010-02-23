مرگ ناشی از سرطان در مردان یک و نیم برابر بیشتر از زنان است

ارسلان داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد کل موارد مرگ ناشی از سرطان را طی سال گذشته در استان یک هزار و 294 مورد اعلام کرد و افزود: از این تعداد 822 نفر مرد و 472 نفر زن بوده است.

وی همچنین تعداد موارد مرگ ناشی از حوادث غیرعمدی را 810 نفر عنوان کرد و اظهارداشت: از این تعداد 648 نفر مرد و 162 نفر زن بوده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان تعداد مرگ ناشی از خشونت توسط دیگران را طی سال گذشته 30 مورد دانست و افزود: از این تعداد 24 نفر مرد و شش نفر زن بوده است.

وی در ادامه تعداد کل مرگ ثبت شده در سال گذشته را 14 هزار و 307 نفر ذکر کرد و یاد آورشد: از این میزان مردان هشت هزار و 455 نفر و زنان پنج هزار و 852 نفر را شامل می شود.

داداشی همچنین به روز ملی سلامت مردان اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت سلامت مردان چند سالیست که در کشور اولین پنجشنبه اسفند ماه به عنوان روز ملی سلامت مردان در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه چرا روز ملی سلامت مردان چرا زنان نه، گفت: برای زنان در برنامه های بهداشت مراقبتهای مختلفی از قبیل دوران بار داری، شیر دهی و همینطور تنظیم خانواده انجام می شود و همینطور در برنامه های پیشگیری از بارداری بانوان بطور فعال به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه و تحت کنترل و نظارت هستند.

وی ادامه داد: دلیل اصلی اجرای این برنامه به نوعی در معرض خطر قرار گیری مردان است یعنی مردان جزو گروه های پر خطر جامعه بوده و عموما بدخیمی ها بیشتر آنان را تهدید می کند واز سوی مردان نسبت به زنان کمتربه پزشک مراجعه می کنند.