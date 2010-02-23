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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۲

همایش بهمن ماه انجمن کتابداری به اسفند موکول شد

همایش بهمن ماه انجمن کتابداری به اسفند موکول شد

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی که هر ماه میزبان یک همایش تخصصی است در ماه بهمن موفق به برپایی همایش نشد و این همایش به 19 اسفندماه موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در  این همایش  با عنوان"رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات: نگاهی به مدل مفهومی FRBR" رحمت‌الله فتاحی از دانشگاه فردوسی درباره "محیط اطلاعاتی جدید و رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات (نگاهی به مدلهای مفهومی)" سخنرانی می کند.

"هستی شناسی و دسته بندیهای آثار و روابط کتابشناختی بر مبنای مدل FRBR" نیز عنوان سخنرانی شعله ارسطوپوردر این همایش است.

 همچنین در این همایش محسن حاجی زین العابدینی درباره "FRBR و سایر الگوها و استانداردهای مرتبط" و حجتی درباره "چالشهای فنی پیاده سازی مدل  FRBR" سخنرانی خواهند کرد.

همایش "رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات: نگاهی به مدل مفهومی FRBR"  از ساعت 16:30 تا 19 در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران واقع در بزرگراه حقانی (محور غرب به شرق) برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.

 

 

 

کد مطلب 1039473

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