152 هزار کیلوگرم گوشت قرمز در خراسان رضوی کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جعفر عطارباشی صبح سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با نظارت بازرسان بهداشتی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، بیش از 36 میلیون کیلوگرم گوشت قرمز از 33 کشتارگاه دام استان طی 10 ماهه ابتدای سال جاری وارد بازارهای مصرف شد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: این رقم حاصل نظارت 10 ماهه کارشناسان دامپزشکی بر کشتار بیش از 950 هزار راس دام سبک و سنگین است که از این میزان 152 هزار کیلوگرم گوشت قرمز و آلایش دامی به دلیل ابتلای به برخی بیماری های ضبط شده است.

وی از ورود بیش از 200 هزار کیلوگرم قرمز از سیستان و بلوچستان به این استان در راستای تنظیم بازار سازمان بازرگانی خبر داد.

عطار باشی افزود: این میزان گوشت به صورت لاشه سرد و تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی به استان وارد و در کارگاه های بسته بندی زیر نظر کارشناسان دامپزشکی بسته بندی و در سطح مراکز مجاز شهر عرضه شده است و با توجه به پیش بینی انجام شده قرار است این موضوع تا پایان سال ادامه داشته باشد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان همچنین از کلیه شهروندان خواست با توجه به اهمیت نظارت دامپزشکی و پیشگیری از ابتلای به بیماری تب کریمه-کنگو، از کشتار دام خارج از کشتارگاه و در معابر عمومی پرهیز و از خرید گوشت از دستفروشان خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد غیربهداشتی، مراتب را با نزدیکترین شبکه دامپزشکی محل سکونت خود درمیان گذارند تا برخوردهای قانونی و لازم صورت پذیرد.

عطارباشی بیان کرد: در حال حاضر برابر سیاست های دامپزشکی و تفاهم نامه منعقده با وزارت کشور در خصوص کشتارگاههای فاقد پروانه و سنتی تاکید بر اصلاحات است ولی به تدریج باید این کشتارگاه ها تعطیل و کشتارگاه های صنعتی جایگزین آنها شوند، که این روند طی سالیان گذشته در مورد کشتارگاه های طیور استان اتفاق افتاد و تمامی آنها در حال حاضر به تعداد 14 باب در استان صنعتی و با شرایط قابل قبول مشغول به فعالیت هستند.