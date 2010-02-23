دهه چهارم انقلاب دهه شکوفایی نسل جوان/جوانان را متهم به بی دینی نکنید

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه در جلسه برنامه ریزی همایش علمی "جوانان، ولایت و معنویت" اظهار داشت: نسل سوم انقلاب تحت تاثیر آموزه های دینی و در فضای جمهوری اسلامی تربیت شده اند و به این لحاظ از بلوغ دینی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند.

وی با اشاره به خصوصیات جوانان به عنوان نسل سوم انقلاب، افزود: یکی از خصایص جوانان انقلاب پیروی از ولایت فقیه و عشق به رهبری است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بصیرت و آگاهی بالا را از دیگر ویژگیهای نسل سوم انقلاب دانست و گفت: خلاقیت و نوآوری از دیگر خصوصیات نسل جوان ایران اسلامی است که این کشور را به سمت فتح قله های علم و دانش به پیش می برد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به دستاوردهای عظیم علمی جوانان ایران اسلامی، یادآور شد: اعمال تحریم و فشارهای استکبار جهانی نه تنها تاثیری در روحیه ملت و جوانان نداشته است بلکه کلید خودباوری و توانمندی و خودکفایی ملت ایران نیز بوده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه عده ای جوانان را به بی دینی و بی بند و باری متهم می کنند در حالی که اینچنین نیست، افزود: جوانان ایران اسلامی نسل متدینی هستند و با برخورداری از معنویت در راستای حمایت از رهبری حرکت می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد دهه چهارم انقلاب را دهه رشد و شکوفایی نسل جوان ایران اسلامی دانست و گفت: در این راستا مدیران باید میدان را برای حضور جوانان در مناسب مدیریتی فراهم کنند.

حجت الاسلام میرعمادی انرژی، امید و ابتکار را از حصوصیات برجسته جوانان ایرانی برشمرد و یادآور شد: جوانان در نظام جمهوری اسلامی در تمام زمینه ها نقش محوری و کلیدی دارند.

وی معنویت و تبعیت از رهبری را از جمله خصوصیات و برتریهای نسل جوان ایران دانست و بر ضرورت استفاده از فکر و خلاقیت جوانان در بخشهای مختلف تاکید کرد.