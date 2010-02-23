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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۴۳

مهدی پور خبر داد:

تجلیل از برگزیدگان جشنواره سیره نبوی هشت استان شمالی در ساری

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی ارشاد مازندران گفت: مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فرهنگی و هنری سیره نبوی و علوی با حضور هشت استان شمالی دوازدهم اسفند ماه سال جاری در ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نقی مهدی پور صبح سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری این جشنواره اظهار داشت: در جشنواره چهارم استان های قزوین ، زنجان ، اردبیل ، سمنان، گلستان ، گیلان و مازندران یه ترتیب میزبان جشنواره های خوشنویسی، شعر ترکی، نمایش صحنه ای و خیابانی، فیلم کوتاه ، همایش علمی و پژوهشی صرفه جویی در قرآن ، جلوه های فرهنگ نبوی و علوی در مطبوعات و تواشیح و شعر علوی بوده اند که در آیین اختتامیه از برگزیدگان هر یک از این رویدادها تجلیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هشت استان شمالی کشور با محوریت مازندران و تشکیل دبیرخانه مرکزی در این استان با پایه گذاری این جشنواره در صدد ایجاد فرصتی مفید و موثر برای خلق و پیدایش جلوه های فرهنگی و هنری با نام پیامبر اعظم (ص) و علی (ع) برآمدند.

وی افزود: در تجربه چهارم ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای شمالی با کسب تجربه از جشنواره های پیشین، زمینه تولید و ارتقا آثار فرهنگی و هنری متعهد و ولایی را فراهم آوردند.

مهدی پور اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای بی پایان معنویت و سعادت در خاندان امامت و رسالت، این جشنواره می تواند زمینه تعمیق و توسعه فعالیتهای بدیع در اشاعه فرهنگ نبوی و علوی را فراهم کند.

چهارمین جشنواره فرهنگی و هنری سیره نبوی و علوی همزمان با عید سعید غدیر خم در استان های شمالی آغاز شد و در شب میلاد رسول اکرم (ص) ، اختتامیه آن در ساری برگزار می شود. 

کد مطلب 1039479

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