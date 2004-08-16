كمبود 13 هزار مربي تربيت بدني در مدارس

دكترعلي رضا رمضاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به افزايش ساعات درس تربيت بدني از 2 ساعت به 3 ساعت در برنامه چهارم توسعه ، افزود : دولت مكلف شده است كه بر اساس برنامه چهارم توسعه ، اعتبارات و نيروي انساني افزايش ساعات درس تربيت بدني را تامين كند.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر هزار و 700 سالن ورزشي مختص دانش آموزان در كشور وجود دارد ، افزود : تا پايان سال جاري آمار فضاهاي ورزشي مختص دانش آموزان به دو هزار سالن ورزشي افزايش مي يابد.

مدير كل دفتر تحقيقات و توسعه معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش همچنين با اشاره به اينكه در صورت تصويب سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، معلمان دوره ابتدايي كه دانشجوي تربيت معلم هستند بايد 12 واحد درسي تربيت بدني را بگذرانند ، گفت :

اين طرح از سوي دفتر تحقيقات و توسعه تربيت بدني به سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش به منظور جبران كمبود معلم ورزش در مدارس كشور پيشنهاد شده است.