  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۲۶

يك مسوول در وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با " مهر " خبر داد :

كمبود 13 هزار مربي تربيت بدني در مدارس

كمبود 13 هزار مربي تربيت بدني در مدارس

دير كل دفتر تحقيقات و توسعه معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش از كمبود بيش از 13 هزار مربي تربيت بدني در سال تحصيلي آينده خبر داد.

دكترعلي رضا رمضاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به افزايش ساعات درس تربيت بدني از 2 ساعت به 3 ساعت در برنامه چهارم توسعه ، افزود : دولت مكلف شده است كه بر اساس برنامه چهارم توسعه ، اعتبارات و نيروي انساني افزايش ساعات درس تربيت بدني را تامين كند.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر هزار و 700 سالن ورزشي مختص دانش آموزان در كشور وجود دارد ، افزود : تا پايان سال جاري آمار فضاهاي ورزشي مختص دانش آموزان به دو هزار سالن ورزشي افزايش مي يابد. 

مدير كل دفتر تحقيقات و توسعه معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش همچنين با اشاره به اينكه در صورت تصويب سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، معلمان دوره ابتدايي كه دانشجوي تربيت معلم هستند بايد 12 واحد درسي تربيت بدني را بگذرانند ، گفت : اين طرح از سوي دفتر تحقيقات و توسعه تربيت بدني به سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش به منظور جبران كمبود معلم ورزش در مدارس كشور پيشنهاد شده است.
کد مطلب 103948

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار