جوانان دیروز از خون خود گذشتند جوانان امروز از نفس خود بگذرند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام سید حسن عاملی صبح سه شنبه در مراسم یادواره شهدای تخریب و اطلاعات شهرستان سراب افزود: اگر جوان دیروزی با گذشتن از خون خود ارزشها را تثبیت کرد جوانان امروزی هم باید از نفس خود بگذرند و چشم و گوش خود را از خطرات شیطانی نفس مصون نگه دارند که در این صورت نظام و کشور بیمه می شود.

وی با بیان اینکه شهدامصداقهای عملی آیه های قرآنند گفت: شهدا "عندالربهم یرزقونند" و به خاطر اصل اساسی توحید جان خود را فدا کردند.

امام جمعه اردبیل با اشاره به فراگیری و گستره خون شهدا در تمام دورانها اظهار داشت: انقلاب و مردم ایران اسلامی ریشه در خون شهدا دارند بنابراین فتنه اخیر که به تعبیر مقام معظم رهبری بی ریشه بود در برابر ملت شکست خورد و دشمنان اسلام و قران تمام تلاششان جداسازی مردم از ریشه شهدا است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با تبیین وظیفه فعلی جامعه در برابر خون شهدا خاطر نشان کرد :آحاد مردم جامعه اسلامی ایران موظفند تا ثمره عملی خون شهدا را در جامعه نهادینه کنند و همه ما باید شاهد به بار نشستن هدف خون شهدا در بازار و دانشگاه و ادارات و خانه های خود باشیم یاد شهدا نباید در یادواره ها خلاصه شود وی وظیفه جوانان کشور را به عنوان وارثان جوانان عصر دفاع مقدس خطیر دانست و گفت :

حجت الاسلام عاملی رعایت احترام و تکریم والدین شهدا را وظیفه ای ضروری برای همگان دانست چرا که شهدا در دامان آنها به عرش پر کشیدند.

گفتنی است یادواره شهدای تخریب و اطلاعات عملیات سراب به همت سپاه ناحیه سراب و همکاری سپاه عاشورا و جمعی از خیرین سراب برگزار شد.