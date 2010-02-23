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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هرمزگان آزمایشگاه کنترل استاندارد سیستم گاز سوز کردن خودرو ندارد

هرمزگان آزمایشگاه کنترل استاندارد سیستم گاز سوز کردن خودرو ندارد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی استان هرمزگان گفت: آزمایشگاهی برای کنترل و نظارت بر استاندارد بودن سیستم گازسوز کردن خودرو در استان وجود ندارد.

عیسی باقر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نبود این آزمایشگاه دراستان تاکید کرد: با توجه به ورود مخزن های گاز سی ان جی از خارج به کشور به این آزمایشگاه در استان که درب ورودی کالا محسوب می شود نیاز داریم.

وی ادامه داد: درحال حاضرکنترل ونظارت بر سیلندرهای وارداتی در کشور مبدا توسط آزمایشگاه های مورد تآیید اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی انجام می شود که چنانچه این آزمایشگاه راخود داشته باشیم بسیارمفید خواهد بود.

باقر زاده با اشاره به آزمایشگاه مصرف انرژی بیان کرد: قراراست وزارت نیرو آزمایشگاه مصرف بهینه انرژی که مربوط به ماشین های لباسشویی وکولرگازی راه تجهیز وتحویل خواهد داد.

وی کار آزمایشگاه ومصرف بهینه انرژی را بررسی عملکرد واندازه گیری میزان مصرف انرژی خواند ودرمورد مصوبات دور دوم سفر بیان کرد: امیدواریم اجرایی شده وشاهد تحولی بزرگ دراستان وبهره مندی مردم ازاثرات آن باشیم.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان پیگری مصوبات دور دوم سفرهای ریاست جمهور به استان را در حیطه معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان دانست.

کد مطلب 1039483

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