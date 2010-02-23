تمهیدات وِیژه برای سفرهای نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار افندیزاده با اشاره به اینکه امسال در راستای افزایش خدمات به مسافران بخش حمل و نقل جادهای با نگاه ویژه رضایتمندی مسافران هماهنگی لازم با تشکلها و اصناف حمل و نقل و شرکتهای مسافربری انجام شده است، گفت: با ابلاغ دستورالعمل ستاد نوروزی به اداره های کل حمل و نقل و پایانههای استانهای سراسر کشور پیشفروش بلیت اتوبوسها زودتر از سالهای قبل آغاز شده است.
معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه پیشفروش اینترنتی بلیت اتوبوسها از اول اسفند آغاز شده است، اعلام کرد: از هشتم اسفند ماه جاری (یک هفته پس ازآغازپیشفروش اینترنتی بلیت اتوبوسها) پیشفروش بلیت در دفاتر شرکتهای حمل و نقل در سطح شهر تهران آغاز میشود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: باتوجه به تراکم مسافران در دو روز آخر سال در سطح پایانههای مسافری در تهران، این سازمان هماهنگی لازم با نهادها، ادارات و مراکز آموزشی و نظامی برای تنظیم برنامه پایان کار و تعطیلات نوروزی کارکنان خود و داشتن سفرهای برنامهای به منظور دریافت خدمات سفر و جلوگیری از ازدحام جمعیت درروزهای پایانی سال درپایانههای شهر تهران انجام داده است.
افندی زاده با پیشبینی اینکه در نوروز سالجاری 70 هزار ناوگان عمومی شامل اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه به مسافران خدمت رسانی می کنند، افزود: میزان رضایتمندی مسافران از خدمات ارایه شده طی ایام طرح نوروزی از طریق سامانه پیامک 3000143، نمایندگان سازمان، فرمهای نظرسنجی، نیروهای راهداری و پلیس مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
وی از فعالیتهای ویژه اداراه های کل راه و ترابری برای آمادهسازی محورهای مواصلاتی برای سفرهای نوروزی خبر داد و افزود: لکهگیری جادهها، مرمت و تعمیر محورهای شریانی، نصب علایم و تابلوهای جدید، بهسازی راهها و آمادهباش نیروهای راهداری و گشتهای راهداری از جمله تدابیری است که در آستانه سفرهای نوروزی به منظور راحتی و امنیت بیش از پیش سفرهای هموطنان پیشبینی شده است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای درخصوص تعامل و هماهنگی با سایر ارگانهای خدماتی و امدادی جادهای اظهار داشت: از چند ماه قبل جلسات تنظیم برنامه ستاد نوروزی در ستاد و استانها تشکیل و تصمیمات مناسبی اتخاذ گردیده و امید است باعنایت به آمادگی کامل کلیه دستاندرکاران و همکاری جدی مسافران، در تعطیلات نوروزی شاهد هیچ حادثهای نباشیم.
افندی زاده افزود: امسال نیز مانند سالهای گذشته در اسفندماه اعزام کاروان راهیان نور به استانهای جنوبی و مناطق جنگی کشور انجام میشود و براساس برنامهریزیهای صورت گرفته، شرایطی فراهم شده است که تداخلی بین سفرهای کاروانهای راهیان نور با سفرهای نوروزی ایجاد نشود.
طبق اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یادآوری میشود هموطنان برای تهیه بلیتهای نوروزی از طریق اینترنت علاوه بر رجوع به سایت شرکتهای حمل و نقل مسافری میتوانند برای کسب اطلاعات مربوط به مراکز فروش اینترنتی شرکتهای حمل و نقل به سایت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مراجعه کنند.
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