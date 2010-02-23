مورینیو 40 هزار یورو جریمه و از حضور در سه دیدار محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مورینیو در دیدار تیم های اینتر - سامپدوریا که به تساوی بدون گل دو تیم انجامید، پس از اخراج بازیکنان اینتر، هواداران و دوربین های تلویزیونی را با حرکات دست خود تمسخر کرد.

برپایه این گزارش، مربی اینتر در تونل ورزشگاه سن سیرو به داور مسابقه عبارات اهانت آمیزی گفته است. "لاریپوبلیکا" در گزارشی به انتشار گفته های مورینیو خطاب به داور مسابقه پرداخته است: " آفرین، آفرین. اما به خاطر داشته باش که خانواده ات هم در تلویزیون تو را تماشا می کردند."

اینتر چهارشنبه شب(فرداشب) در چارچوب دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در سن سیرو میزبان چلسی خواهد بود.