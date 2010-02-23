دستگیری ریگی بی نظیر بود/ دستگیری این شرور پرده ها را کنار خواهد زد

جلال سیاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع دستگیری عبدالمالک ریگی از مدتها قبل در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، اما به خاطر پناه گرفتن این شرور در پاکستان و اینکه هویت پاکستانی برای خودش گرفته بود این کار را خیلی سخت کرده بود.

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: خوشبختانه دستگیری وی که بامداد امروز انجام شد، هم به این شکل و در این ابعاد با توجه به حمایتهای مختلف آمریکا و برخی کشورهای منطقه از وی در نوع خودش بی نظیر بود و بزودی جزئیات بیشتری در این خصوص اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: دستگیری این شرور پرده ها را کنار خواهد زد و روشن خواهد کرد که این افراد و جریانها نمی توانند با این اعمال تروریستی کاری از پیش ببرند و مشکلی را حل کنند.

سیاح تصریح کرد: علی رغم کارهای تروریستی که این گروهک در استان انجام داد،آنها خوشبختانه نتوانستند به اهدافشان برسند و دستگیری وی ضربه ای مهلک به این گروه تروریستی وارد کرد.

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان تأکید داشت: امیدواریم در سایه این اقدام، کسانی که در پشت پرده از این گروه حمایت می کنند از جمله برخی کشورهای منطقه متوجه اقدامات خود بشوند .

وی از از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرد .

اما پیگیری خبرنگار مهر ابعادی دیگری از دستگیری مالک ریگی را روشن کرد .

دستگیری مالک ریگی طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی انجام شده و این شرور هنگامی که سوار پرواز دوبی به قرقیزستان بوده با به زمین نشاندن هواپیما در فرودگاه بندرعباس وی به همراه نفر دوم این گروهک دستگیر می شود و پرواز مذکور نیز به مسیرش ادامه می دهد .