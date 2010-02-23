محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر اولویت نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش صنایع را اتمام طرحهای نیمه تمام و توسعه طرحهای موجود به بالاترین حد خود عنوان و بیان کرد: بانک ملی هم اکنون متقاضیان دریافت تسهیلات خود را لیست کرده است و بر اساس آن به تقاضای مشتریان پاسخ می دهد.

وی با اشاره به ارقام اختصاص یافته به بخش تولید و صنعت کشور از محل منابع بانک مرکزی که در اختیار بانکها قرار گرفته است، گفت: در ایام پایانی سال به طور قطع اینگونه حمایتهای مالی، کمکهای خوبی به بخش صنعت و تولید خواهد بود و به اقتصاد کشور رونق خواهد داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: بانکها تا آنجا مجاز به پرداخت تسهیلات هستند که بررسی های لازم را انجام داده باشند و نسبت به برگشت منابع خود اطمینان حاصل نمایند و ارزش دارایی های مشتریان خود را نیز بسنجند.

به گفته خاوری، بانکها در اعطای تسهیلات باید منابع خود را حساب شده مصرف کرده و ریسک آن را در نظر بگیرند. در این وضعیت افزایش توان اعتباری بانکها به جز موضوع افزایش سرمایه نیز مطرح می شود.

وی همچنین با اشاره به دسته بندی بدهکاران نظام بانکی گفت: برخی از بدهکاران نظام بانکی، تسهیلات دریافت شده را در محلهایی به غیر از محل مورد نظر استفاده می کردند که این افراد شناسایی شده اند و بررسی های لازم انجام و هشدارهای لازم نیز به آنها داده شد و در برخی موارد منجر به صدور حکم نیز شده است.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی از برخورد قاطع نظام بانکی با اینگونه افراد خبرداد و گفت: در پرداخت تسهیلات، بانکها به موضوع توان مالی تسهیلات گیرنده برای بازپرداخت آن و ارزش دارایی های تسهیلات گیرنده توجه می کنند.

وی اهداف بانکهای خصوصی و دولتی را در پرداخت تسهیلات تا حدودی متفاوت ارزیابی کرد و افزود: بانکهای دولتی علاوه بر توجه به ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری به توزیع عادلانه درآمد و رونق قرض الحسنه نیز توجه می کنند.