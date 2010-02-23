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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

احمدی نژاد:

پیگیری مصوبات سفرهای قبلی مهمترین برنامه هیئت دولت است

پیگیری مصوبات سفرهای قبلی مهمترین برنامه هیئت دولت است

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس جمهور گفت: سفر سوم هیئت دولت گامی بلند در راستای پیشرفت و اعتلای خراسان‌جنوبی است و از آنجایی که پیگیری مصوبات سفرهای قبلی در دستور کار است قطعا تحول ارزرنده در استان خراسان جنوبی ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دکتر محمود احمدی نژاد در فرودگاه بیرجند در جمع خبرنگاران، خراسان ‌جنوبی را دیار پرورش منادیان اخلاق و فرهنگ دانست و افزود: سفر سوم به این استان در راستای اعتلای فرهنگ و پیشرفت این استان است.

وی اظهار داشت: در سفر سوم ضمن عرض ادارات به مردم، پیگیر مصوبات دور اول و دوم هستیم و برنامه ‌های بلند‌مدت برای آینده این استان طراحی می‌ شود.

دکتر احمدی نژاد از برگزاری کارگروه تخصصی فرهنگی برای نخستین بار در این استان خبر داد و گفت: در این کارگروه توانمندی ‌های استان برنامه‌ ریزی می‌ شود.

وی افتتاح پروژه‌ ها، سرکشی وزرا از شهرستانها و تشکیل شورای اداری را از دیگر برنامه های این سفر عنوان‌ کرد و بیان داشت: هر وزیر در این سفر کارگروه‌های حوزه خود را بررسی کرده و موانع بر سر راه پروژه‌ها را رفع می کند.

رئیس جمهور تشکیل جلسه هیئت دولت، دیدار با منتخبان، خانواده‌‌های شاهد و ایثارگران را از دیگر برنامه‌های سفر ذکر کرد.

کد مطلب 1039490

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