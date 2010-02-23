عبدالحسین دبیده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: با تشکیل ستاد نوروزی در شهرداری بندرعباس برنامه و طرحهای زیادی برای اسکان و خدمات دهی به مسافران نوروزی تدوین شد.
وی ادامه داد: در این ستاد کمیتههای زیادی از قبیل اسکان، تبلیغات و اطلاع رسانی، امنیت و بازرسی، خدمات شهری و ...تشکیل و هر کدام به نوبه خود در نوروز به امور مسافران رسیدگی میکنند.
معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس اضافه کرد: در راس این ستاد شهرداری است و تصمیمات نهایی اعلام و خدمات نوروزی به صورت کمیتهای در این ایام به مهمانان ارائه میشود.
دبیده اظهار کرد: 9 بوستان خلیج فارس، منطقه گردشگری غدیر، دولت، ورزش، پارک دباغیان سورو و گلها برای اسکان مهمانان نوروزی در نظر گفته شده است.
وی عنوان کرد: در صورت عدم اسکان مسافران نوروزی در محلهایی غیر از مکانهای در نظر گرفته شده شهرداری نمی تواند امنیت و خدمات رسانی لازم را برای آنها انجام دهد.
معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس توضیح داد: در راستای تامین رضایت مسافران نوروزی دستگاههایی چون نیروی انتظامی، بهداشتی و خدمات یمنی با شهرداری همکاری و هماهنگی دارند.
دبیده تاکید کرد: بندرعباس به علت کمبود پارکینگ دچار مشکلات فراوانی بوده که در عید نوروز مشکلات چند برابر شده و شهرداری باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
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