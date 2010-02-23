مذاکره با پنج تیم بین المللی سرمایه گذاری برای حضور در مناطق آزاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، عباس رنجبر پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص دست آوردهای نمایشگاه گردشگری میلان افزود: در این مذاکرات بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران از جمله منطقه آزاد ارس به طرف های خارجی ارائه شده و با استقبال آنان مواجه شد.

وی که مسوولیت تیم مذاکره کننده با گروه های سرمایه گذار خارجی را در این نمایشگاه برعهده داشت تصریح کرد: با هماهنگی سرکنسولگری کشورمان در میلان یک گروه سرمایه گذاری ایتالیایی طی روز آتی از منطقه آزاد ارس بازدید می کنند.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با چشمگیر توصیف کردن استقبال مردم ایتالیا از غرفه جمهوری اسلامی ایران و مناطق آزاد در این نمایشگاه افزود: دو روز اول این نمایشگاه تخصصی بوده و بازدیدکنندگان آن متخصصین و سرمایه گذارن حوزه توریسم بودند و دو روز دوم برای بازدید عموم برنامه ریزی شده بود که با استقبال عالی و چشمگیر مردم از غرفه ایران همراه بود. این استقبال به حدی بود که اقلام تبلیغاتی منطقه آزاد ارس به رغم پیش بینی های انجام شده طی چهار روز این نمایشگاه کفاف نداد.

رنجبر با اشاره به علاقمندی مردم دنیا به شناخت کشور ایران و تبلیغات منفی علیه کشورمان توسط برخی کشورها لازم است در اینگونه نمایشگاه ها حضور فعال داشته باشیم هرچند شاید در ابتدا به تمامی اهداف مدنظر نرسیم و در این نمایشگاه اهداف تعیین شده نسبتا محقق شده است.

در نمایشگاه امسال میلان دست اندرکاران گردشگری جهان همچون تورگردانان، آژانس های مسافرتی ، شرکتهای حمل و نقل ، هتل‌ها و اقامتگاه ها، انجمن های تجاری، انجمن های فعال در حوزه توریسم محلی و ملی و بین المللی، شرکت های خدماتی در زمینه صنعت گردشگری، مراکز بهداشتی و درمانی و چشمه های آب معدنی،مطبوعات و رسانه های فعال در زمینه صنعت گردشگری و مسافرت حضور داشتند.