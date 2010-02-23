تمهیدات ویژه همراه اول برای مشترکان در طرح همراه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: جهت رفاه حال و ارائه فرصت بیشتر به مشترکان سیم کارتهای دائمی برای پرداخت قبوض و شرکت در سومین جشنواره مشترکان خوش حساب همراه اول (طرح همراه فجر) مهلت پرداخت صورتحساب دوره پنجم (1/9/88 الی 1/11/88) از پنجم اسفند ماه به دهم اسفند ماه تغییر یافت.

همچنین بر اساس این اطلاعیه تقسیط بدهی برای مشترکانی که قطع بدهی بوده اند با شرایط ویژه ( برای اولین بار بدون اخذ چک و یا سفته) فقط تا پایان اسفند ماه تمدید شده است.

بدیهی است این افراد در صورتی که تا دهم اصفند ماه بدهی خود را پرداخت نمایند علاوه بر امکان تقسیط، در قرعه کشی جوایز نفیس طرح همراه فجر نیز شرکت خواهند کرد.

در این اطلاعیه تاکید شده است مشترکانی که قبلا به صورت کامل قطع ارتباط شده بودند ارتباطتشان تا پایان سال به صورت یکطرفه برقرار شده تا بتوانند پیامک ها و تماس ها را دریافت کنند و از مزایای استثنایی یاد شده بهره مند شوند.