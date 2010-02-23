  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

تمهیدات ویژه همراه اول برای مشترکان در طرح همراه فجر

به منظور رفاه حال مشترکان سیم کارتهای دائمی همراه اول، مهلت پرداخت صورتحساب این دوره تا دهم اسفند ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: جهت رفاه حال و ارائه فرصت بیشتر به مشترکان سیم کارتهای دائمی برای پرداخت قبوض و شرکت در سومین جشنواره مشترکان خوش حساب همراه اول (طرح همراه فجر) مهلت پرداخت صورتحساب دوره پنجم (1/9/88 الی 1/11/88) از پنجم اسفند ماه به دهم اسفند ماه تغییر یافت.

همچنین بر اساس این اطلاعیه تقسیط بدهی برای مشترکانی که قطع بدهی بوده اند با شرایط ویژه ( برای اولین بار بدون اخذ چک و یا سفته) فقط تا پایان اسفند ماه تمدید شده است.

بدیهی است این افراد در صورتی که تا دهم اصفند ماه بدهی خود را پرداخت نمایند علاوه بر امکان تقسیط، در قرعه کشی جوایز نفیس طرح همراه فجر نیز شرکت خواهند کرد.

در این اطلاعیه تاکید شده است مشترکانی که قبلا به صورت کامل قطع ارتباط شده بودند ارتباطتشان تا پایان سال به صورت یکطرفه برقرار شده تا بتوانند پیامک ها و تماس ها را دریافت کنند و از مزایای استثنایی یاد شده بهره مند شوند.

کد مطلب 1039498

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها