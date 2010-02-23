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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

آمریکا از احتمال تعویق عقب نشینی نظامیان از عراق خبر داد

آمریکا از احتمال تعویق عقب نشینی نظامیان از عراق خبر داد

فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق از احتمال به تاخیر افتادن عقب نشینی نظامیان در صورت ایجاد مشکلات سیاسی پس از انتخابات پارلمانی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، ژنرال "ریموند اودیرنو" گفت: در صوت ایجاد مشکلات سیاسی و اغتشاش پس از انتخابات پارلمانی در روز 7 مارس (16 اسفند) عراق ممکن است عقب نشینی نظامیان آمریکایی تا پایان سال 2011 به تاخیر بیافتد.

وی افزود: اگر مشکلات سیاسی پس از انتخابات پارلمانی عراق روی دهد، آمریکا "طرح بی" را در دست دارد که شامل به تاخیر انداختن و یا حتی شامل عدم عقب نشینی نظامیان آمریکایی می شود.

بر اساس توافقنامه امنیتی واشنگتن و بغداد نظامیان آمریکایی باید تا 31 آگوست سال 2010 عراق را ترک کنند و پس از این تاریخ 50 هزار نظامی در این کشور باقی می مانند که تا پایان سال 2011 به کشور خود باز می گردند.

فرمانده ارشد نظامیان آمریکایی در عراق نیز پیشتر اعلام کرده بود که افزایش سطح خشونت ها در این کشور و همچنین مشاجره موجود در میان نمانیدگان عراقی، طرح واشنگتن برای خروج از عراق تا سپتامبر 2010 را با تهدید جدی مواجه می کند.

کد مطلب 1039499

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