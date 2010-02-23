خواننده برجسته موسیقی قشقایی درگذشت

یک پژوهشگر موسیقی قشقایی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : این هنرمند قشقایی علاوه بر خوانندگی در زمینه نوازندگی سازهای"نی لبی" و "نی لبک" نیز تسلط داشت و در حوزه موسیقی قشقایی و موسیقی بویراحمد نیز از اطلاعات بسیار گرانبهایی برخوردار بود به طوری که جزو منابع زنده فرهنگ موسیقایی این دو قوم محسوب می شد.

دامون شش بلوکی در ادامه افزود: از جمله ویژگی های هنری مرحوم کشکولی این بود که او وسعت صدایی منحصر به فردی داشت و تنها کسی بود که همراه با ساز سرنا و در گام های بالای این ساز توانایی اجرای آواز داشت که در نوع خود بسیار عجیب بود. او همچنین در خوانندگی لری نیز از توانایی ویژه ای برخوردار بود.

وی همچنین تصریح کرد: استاد کشکولی در ششمین جشنواره موسیقی فجر به عنوان بهترین خواننده کشور در بخش موسیقی نواحی انتخاب شد و چندین بار نیز در جشنواره های مختلف مورد تقدیر قرار گرفته بود. او در زمینه موسیقی قشقایی از اساتیدی چون محمود خان اسکندری کشکولی، هلاکو خان جانی پور، حبیب الله گرگین پور، غلامرضا بهمنی، هادی نکیسا، علی حسین حقیقی، گنجه ای و چند استاد دیگر بهره برده بود.

این پژوهشگر موسیقی قشقایی در مورد سایر فعالیت های تهمورث کشکولی گفت: این هنرمند فقید از سال 41 به همراه استاد هادی نکیسا(نوازنده سه تار) در رادیو شیراز به طور مستمر برنامه ای را با عنوان"برنامه دهقان" که به اجرای موسیقی محلی اختصاص داشت اجرا می کرد. این برنامه تا سال ها ادامه داشت؛ بعد از انقلاب نیز برنامه های متعدد دیگری را برای رادیو شیراز اجرا می کرد.

گفتنی است مرحوم تهمورث کشکولی 22 بهمن 1316 در روستای برشنه از توابع سپیدان واقع در 60 کیلومتری شیراز و در طایفه کشکولی از ایل قشقایی متولد شد. از این هنرمندان ضبط های صحنه ای و خصوصی بسیاری به جای مانده اما تنها یک آلبوم به طور رسمی از او با عنوان"دورنا وار" منتشر شده است.