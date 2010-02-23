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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

پروفسور مارتین ویلیام در دانشگاه مازندران حضور یافت

ساری - خبرگزاری مهر: پروفسور مارتین ویلیام تامپسون استاد دانشگاه سیدنی استرالیا و یکی از سریع ترین دوندگان فوق ماراتن دنیا به دعوت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران صبح امروز در دانشگاه مازندران حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، ویلیام در ابتدا دیداری با رئیس دانشگاه مازندران داشته که به معرفی دانشگاه سیدنی پرداخت و ابراز امیدواری کرد: حضور وی در دانشگاه مازندران زمینه ساز برقراری ارتباطات علمی میان دو دانشگاه شود.

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه سیدنی، روز گذشته نیز در دانشگاه مازندران کارگاه آموزشی با موضوع  پروتئین شوک گرمایی برگزار که مورد استقبال اعضای هیئت علمی و دانشجویان قرار گرفت.

پروفسور تامپسون امروز در دومین کارگاه آموزشی خود به نام ورزش و برنامه های تمرینی دوندگان ماراتن و فوق ماراتن برای شرکت کنندگان تدریس خواهد کرد.

کارهای تحقیقاتی پروفسور تامپسون در آزمایشگاه توجه ورزشکاران سراسر جهان را به خود جلب کرده و مطالعات وی بر روی تنظیم دما موجب شد تا از او به عنوان یکی از مشاوران مربیان و ورزشکاران نخبه و همکار موسسه ورزش استرالیا استفاده شود.

ازپروفسور تامپسون تاکنون 212  مقاله علمی و ده ها کتاب منتشر شده  و 170 دونده دو ماراتن و فوق ماراتن تحت نظارت وی به فعالیت ورزشی می پردازند.

کد مطلب 1039505

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