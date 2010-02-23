به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار محمد رویانیان شامگاه دوشنبه در مراسم شبی با شهدا که در مدرسه حقانی قم برگزار شد، تصریح کرد: هر کسی که خودباوری و بصیرت داشته باشد، مدافع حق و ولایت می⁯شود.



وی با اشاره به گذشت سه دهه از عمر انقلاب اسلامی، ادامه داد: 30 سال از عمر انقلاب اسلامی می⁯گذرد و امروز خون 200 هزار شهید و فداکاری⁯های ایثارگران و جانبازان و خانواده⁯های شهدا باعث شده تا اردوگاه بزرگ کمونیست و لنینیسم و اردوگاه بزرگ غرب در هم شکسته و جبهه جهانی لیبرال دموکراسی از دست آنها خارج شود و به سمت فراهم⁯شدن زمینه حکومت امام زمان(عج) پیش برود.



برخی⁯ها فکر می⁯کنند خانم مرکل یک چشمک بزند کارشان ردیف است



وی ادامه داد: جبهه و جنگ موجب خودباوری و رسیدن به حق شد. برخی⁯ها فکر می⁯کنند اگر اوباما با آنها باشد تعامل و گفتگو برقرار است و مشکلات حل می⁯شود، یا تصور می⁯کنند اگر انگلیس آنها را تائید کند کارشان درست است یا خانم مرکل یک چشمک بزند کارشان ردیف است و یا سارکوزی بگوید اینها جنبش فلان هستند به خودباوری رسیده⁯اند.



سردار رویانیان اضافه کرد: اینها که خودباوری نیست، خودباوری در آنجاست که امام حسین(ع) است، آیا اگر امروز امام حسین(ع) بود منتظر این می⁯ماندند که ببیند اوباما چه می⁯گوید؟ آیا با مرکل و سارکوزی سازش می⁯کردند؟ امام اگر می⁯خواست این کار را بکند که با یزید سازش می⁯کرد.



وی خاطرنشان کرد: رزمندگان در جبهه حق علیه باطل آنچنان به خودباوری رسیدند که برای شهادت و گذشتن از جانشان و رفتن روی مین با یکدیگر مسابقه می⁯دادند، آنها مسابقه می⁯دادند تا ناموس و دین و فرهنگ دینی و ارزش⁯های اسلامی، انقلاب و امام و ولی باقی بمانند.



چه کسی احمق⁯تر از بوش؟



وی به بحران اقتصادی در غرب اشاره کرد و گفت: این بحران آنها را در هم پیچیده است و مطمئن باشید که آنها رو به افول و رفتنی هستند و البته ما باید به وظایف خود عمل کنیم و مبادا از ولایت جدا شویم و به شهدا پشت کنیم.



رویانیان با بیان اینکه خداوند وعده داده است که ظالمان را با گروه دیگری از ظالمان نابود می⁯کند، خاطرنشان کرد: خداوند دشمنان ما را از احمق قرار داده است. چه کسی از بوش احمق⁯تر وجود دارد که با دست خودش صدام را در عراق کنار زد و حکومت را به دست شیعیان سپرد یا در افغانستان ملاعمر را کنار زد و حکومت را به دست مسلمانان داد.



وی یادآور شد: 60 سال است که عرب⁯ها از بت اسرائیل می⁯لرزیدند و می⁯ترسیدند اما بوش آنها را به جان حزب⁯الله انداخت و شکستی نصیب اسرائیل شد که از آن زمان هنوز نتوانستند سر بلند کنند.



اگر از شهدا دور شویم منحرف خواهیم شد



رویانیان با اشاره به جایگاه شهید و شهادت در اسلام، تصریح کرد: شهادت آنقدر موضوع مهمی است که خداوند در قرآن کریم آن را به عنوان مهم⁯ترین حرکت عاشقانه، عارفانه و خالصانه مطرح می⁯کند که همواره حتی امامان معصوم(ع) ما آرزوی آن را در زندگی داشتند.



وی ادامه داد: شهدا زنده و احیاء عند ربهم یرزقون هستند. آنها به ما نیازی ندارند بلکه این ما هستیم که به آنها نیاز داریم و اگر از آنها دور شویم منحرف خواهیم شد.



رویانیان یادآور شد: حماسه جنگ و دفاع مقدس از پدیده⁯های نادری است که برگرفته از فرهنگ عاشورا و امام حسین(ع) است و «کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا» حقیقتی واقعی است.



رویانیان گفت: امام حسین(ع) نه شرقی و نه غربی و نه جناحی و حزبی بود. در دوران دفاع مقدس، رزمندگان ناخودآگاه به خودباوری رسیدند، خودباوری که ناشی از فرهنگ امام حسین(ع) بود، زیرا امام حسین(ع) اعتقاد محض به خدا و راه خدا داشت.



وی با بیان اینکه سراسر دفاع مقدس صحنه⁯های حق علیه باطل بود و حق آنجاست که حضرت علی(ع) و امام حسین(ع) قرار دارند تصریح کرد: در دفاع مقدس بر روی سربند رزمندگان دفاع مقدس کلماتی مانند «دلاور»، «عقاب» و... نوشته نشده بود و همه نوشته بودند «یا زینب» و «یا حسین»، چون این عبارت⁯ها در دلشان قرار داشت.