به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار محمد رویانیان شامگاه دوشنبه در مراسم شبی با شهدا که در مدرسه حقانی قم برگزار شد، تصریح کرد: هر کسی که خودباوری و بصیرت داشته باشد، مدافع حق و ولایت میشود.
وی با اشاره به گذشت سه دهه از عمر انقلاب اسلامی، ادامه داد: 30 سال از عمر انقلاب اسلامی میگذرد و امروز خون 200 هزار شهید و فداکاریهای ایثارگران و جانبازان و خانوادههای شهدا باعث شده تا اردوگاه بزرگ کمونیست و لنینیسم و اردوگاه بزرگ غرب در هم شکسته و جبهه جهانی لیبرال دموکراسی از دست آنها خارج شود و به سمت فراهمشدن زمینه حکومت امام زمان(عج) پیش برود.
برخیها فکر میکنند خانم مرکل یک چشمک بزند کارشان ردیف است
وی ادامه داد: جبهه و جنگ موجب خودباوری و رسیدن به حق شد. برخیها فکر میکنند اگر اوباما با آنها باشد تعامل و گفتگو برقرار است و مشکلات حل میشود، یا تصور میکنند اگر انگلیس آنها را تائید کند کارشان درست است یا خانم مرکل یک چشمک بزند کارشان ردیف است و یا سارکوزی بگوید اینها جنبش فلان هستند به خودباوری رسیدهاند.
سردار رویانیان اضافه کرد: اینها که خودباوری نیست، خودباوری در آنجاست که امام حسین(ع) است، آیا اگر امروز امام حسین(ع) بود منتظر این میماندند که ببیند اوباما چه میگوید؟ آیا با مرکل و سارکوزی سازش میکردند؟ امام اگر میخواست این کار را بکند که با یزید سازش میکرد.
وی خاطرنشان کرد: رزمندگان در جبهه حق علیه باطل آنچنان به خودباوری رسیدند که برای شهادت و گذشتن از جانشان و رفتن روی مین با یکدیگر مسابقه میدادند، آنها مسابقه میدادند تا ناموس و دین و فرهنگ دینی و ارزشهای اسلامی، انقلاب و امام و ولی باقی بمانند.
چه کسی احمقتر از بوش؟
وی به بحران اقتصادی در غرب اشاره کرد و گفت: این بحران آنها را در هم پیچیده است و مطمئن باشید که آنها رو به افول و رفتنی هستند و البته ما باید به وظایف خود عمل کنیم و مبادا از ولایت جدا شویم و به شهدا پشت کنیم.
رویانیان با بیان اینکه خداوند وعده داده است که ظالمان را با گروه دیگری از ظالمان نابود میکند، خاطرنشان کرد: خداوند دشمنان ما را از احمق قرار داده است. چه کسی از بوش احمقتر وجود دارد که با دست خودش صدام را در عراق کنار زد و حکومت را به دست شیعیان سپرد یا در افغانستان ملاعمر را کنار زد و حکومت را به دست مسلمانان داد.
وی یادآور شد: 60 سال است که عربها از بت اسرائیل میلرزیدند و میترسیدند اما بوش آنها را به جان حزبالله انداخت و شکستی نصیب اسرائیل شد که از آن زمان هنوز نتوانستند سر بلند کنند.
اگر از شهدا دور شویم منحرف خواهیم شد
رویانیان با اشاره به جایگاه شهید و شهادت در اسلام، تصریح کرد: شهادت آنقدر موضوع مهمی است که خداوند در قرآن کریم آن را به عنوان مهمترین حرکت عاشقانه، عارفانه و خالصانه مطرح میکند که همواره حتی امامان معصوم(ع) ما آرزوی آن را در زندگی داشتند.
وی ادامه داد: شهدا زنده و احیاء عند ربهم یرزقون هستند. آنها به ما نیازی ندارند بلکه این ما هستیم که به آنها نیاز داریم و اگر از آنها دور شویم منحرف خواهیم شد.
رویانیان یادآور شد: حماسه جنگ و دفاع مقدس از پدیدههای نادری است که برگرفته از فرهنگ عاشورا و امام حسین(ع) است و «کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا» حقیقتی واقعی است.
رویانیان گفت: امام حسین(ع) نه شرقی و نه غربی و نه جناحی و حزبی بود. در دوران دفاع مقدس، رزمندگان ناخودآگاه به خودباوری رسیدند، خودباوری که ناشی از فرهنگ امام حسین(ع) بود، زیرا امام حسین(ع) اعتقاد محض به خدا و راه خدا داشت.
وی با بیان اینکه سراسر دفاع مقدس صحنههای حق علیه باطل بود و حق آنجاست که حضرت علی(ع) و امام حسین(ع) قرار دارند تصریح کرد: در دفاع مقدس بر روی سربند رزمندگان دفاع مقدس کلماتی مانند «دلاور»، «عقاب» و... نوشته نشده بود و همه نوشته بودند «یا زینب» و «یا حسین»، چون این عبارتها در دلشان قرار داشت.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: اگر ولایت نباشد هیچ چیزی وجود ندارد، ولایت قطبنمای سعادت ماست . اگر کسی قطبنما نداشته باشد دیگران را باور نمیکند و خودش هم گم میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار محمد رویانیان شامگاه دوشنبه در مراسم شبی با شهدا که در مدرسه حقانی قم برگزار شد، تصریح کرد: هر کسی که خودباوری و بصیرت داشته باشد، مدافع حق و ولایت میشود.
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