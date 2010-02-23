  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

طالبی "دیگر تنها نیستم" را کلید زد

طالبی "دیگر تنها نیستم" را کلید زد

محمدعلی طالبی فیلم تلویزیونی "دیگر تنها نیستم" را برای پخش از شبکه چهار کلید زد.

طالبی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری چند روزی است در تهران شروع شده و تا 25 اسفندماه تصویربرداری و تدوین همزمان تمام می‌شود. احتمال دارد این فیلم 14 فروردین 89 روی آنتن برود.

فیلمنامه این فیلم را محمدرضا یوسفی و محمدعلی طالبی نوشته‌اند. داستان این فیلم درباره زندگی پیرمردی سالخورده در تهران است.اکبر زنجان‌پور، معصومه میرحسینی و داریوش اسدزاده بازیگران این فیلم هستند.

 دیگر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: هادی شلالوند، صدابردار: علیرضا نوین‌نژاد، طراح صحنه و لباس: علی مربی، تدوین: کاوه ایمانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مسعود میمی، تهیه‌کننده: محمد خزاعی.

محمدعلی طالبی فیلم‌های سینمایی "دیوار"، "تیک تاک"، "چکمه"، "کیسه برنج" و... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1039508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها