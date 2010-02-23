طالبی "دیگر تنها نیستم" را کلید زد

طالبی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری چند روزی است در تهران شروع شده و تا 25 اسفندماه تصویربرداری و تدوین همزمان تمام میشود. احتمال دارد این فیلم 14 فروردین 89 روی آنتن برود.
فیلمنامه این فیلم را محمدرضا یوسفی و محمدعلی طالبی نوشتهاند. داستان این فیلم درباره زندگی پیرمردی سالخورده در تهران است.اکبر زنجانپور، معصومه میرحسینی و داریوش اسدزاده بازیگران این فیلم هستند.
دیگر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: هادی شلالوند، صدابردار: علیرضا نویننژاد، طراح صحنه و لباس: علی مربی، تدوین: کاوه ایمانی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: مسعود میمی، تهیهکننده: محمد خزاعی.
محمدعلی طالبی فیلمهای سینمایی "دیوار"، "تیک تاک"، "چکمه"، "کیسه برنج" و... را در کارنامه دارد.
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