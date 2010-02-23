به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوش 29 ساله انگلستان می گوید از دیدن بازی زیدان به شگفت می آمده و سعی می کرده مهارت های او را فرا بگیرد.

جرارد در گفتگو با سایت فیفا اظهار داشت: زیدان محبوب ترین بازیکن تمام دوران زندگی من است. باید ببینید او چطور بازی می کند، چطور حرکت می کند، چطور توپ را کنترل می کند و چطور پاس می دهد. در بازی زیدان چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد. او در کار با توپ یک نابغه است.

وی در ادامه گفت: در میان بازیکنان انگلیسی هم بازی گاسکویین را دوست دارم. من به بازی فوتبالیست های توانمند علاقه نشان می دهم و "گازا" یکی از آنهاست. او یکی از بهترین بازیکنان انگلیسی است که تا به حال دیده ام.