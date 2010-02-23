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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۱

استیون جرارد:

زیدان محبوب ترین بازیکن تمام دوران زندگی من است

زیدان محبوب ترین بازیکن تمام دوران زندگی من است

کاپیتان تیم فوتبال لیورپول، از زین الدین زیدان به عنوان بهترین بازیکنی یاد کرد که تا به حال دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوش 29 ساله انگلستان می گوید از دیدن بازی زیدان به شگفت می آمده و سعی می کرده مهارت های او را فرا بگیرد.

جرارد در گفتگو با سایت فیفا اظهار داشت: زیدان محبوب ترین بازیکن تمام دوران زندگی من است. باید ببینید او چطور بازی می کند، چطور حرکت می کند، چطور توپ را کنترل می کند و چطور پاس می دهد. در بازی زیدان چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد. او در کار با توپ یک نابغه است.

وی در ادامه گفت: در میان بازیکنان انگلیسی هم بازی گاسکویین را دوست دارم. من به بازی فوتبالیست های توانمند علاقه نشان می دهم و "گازا" یکی از آنهاست. او یکی از بهترین بازیکنان انگلیسی است که تا به حال دیده ام.

کد مطلب 1039512

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