کاظمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون تمرینات نمایش "قصر یک بچه‌موش" را برای اجرا در رپرتوآر کودک و نمایش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 89 آغاز کرده‌ام. این نمایش به احتمال زیاد فروردین تا اردیبهشت‌ماه سال آینده به صحنه می‌رود. "قصر یک بچه‌موش" داستان پدر و پسری است که با هم زندگی می‌کنند و پسر تصادفا به زندگی موش‌ها علاقمند می‌شود و داستانی درباره آن نوشته و اجرا می‌کند.



وی درباره گروه بازیگران و مکان اجرای نمایش افزود: حسین محب‌اهری و من بازیگران نمایش هستیم و فرید نورایی کار موسیقی و محمدرضا تقی‌پور طراحی ساخت و اجرای دکور را برعهده دارند. هنوز مکان اجرای نمایش مشخص نشده ولی ترجیح می‌دهم "قصر یک بچه‌موش" را در یکی از فرهنگسراهای دختران، بهمن، ارسباران و خانواده اجرا کنم. همچنین با مدیر سینما آزادی نیز صحبت‌هایی داشتیم تا در صورت امکان از یکی از سالن‌های سینما برای اجرای نمایش استفاده کنیم.



کاظمی که پیش از این قصد اجرای نمایش "دیگر کدام ما زندگی کردن را دوست دارد" نوشته محمد چرمشیر را در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر داشت درباره وضعیت اجرای نمایش گفت: به دلیل نداشتن فرصت کافی از اجرا در جشنواره انصراف دادیم ولی خیلی دوست دارم تا بتوانم این اثر را به صحنه ببرم. ولی هنوز نمی‌دانم که باید به چه صورت برای اجرای نمایش اقدام کنم.



