عرفانهای کاذب در دانشگاهها مسئولان را به مجلس کشاند

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: مسئولان فرهنگی دانشگاهها طی جلساتی دعوت شده اند و باز هم جلساتی برگزار خواهد شد تا بررسی شود که سیر فعالیت دانشگاهها در زمینه پاسخگویی به نیاز و خواست عرفانی و معنوی دانشجویان چگونه بوده است. البته این جلسات و بررسی ها باید مستمر و پیوسته باشد تا بتوان نتایج بهتری به دست آورد.

وی در تشریح پیشنهاد خود برای مقابله با رشد عرفانهای کاذب در دانشگاهها گفت: کرسی های نظریه پردازی و برنامه هایی که مقام معظم رهبری بر آنها تاکید دارند مورد پیگیری قرار گیرند و برای آنها برنامه ریزی و فضاسازی صورت گیرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: دانشجویی که برای ورود به دانشگاه مرتب درگیر درس و تحصیل بوده است شاید قبل از ورود به دانشگاه فرصتی برای ورود به عرصه های فکری را نداشته لذا فضای باز دانشگاه باید فرصتی برای ورود دانشجویان به عرصه های فکری باشد. اما نباید فرصت در اختیار عده ای سودجو، عافیت طلب و منفعت جو باشد که بخواهند فرزندان ملت را خوراک اهداف خود قرار دهند.

وی آگاهی بخشی را بهترین راه برای جلوگیری از فعالیت های کسانی دانست که در زمینه عرفانهای کاذب فعالیت می کنند و به مهر گفت: مسئولان باید زمینه گفتگوهای آزاد، مستند و علمی در دانشگاهها را فراهم کنند و با دعوت از صاحب نظران، ارائه کتب، مقالات و بولتن های اطلاع رسانی بدون اینکه بخواهند حساسیت زا، گزینشی و یکسویه نگاه کنند نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی اقدام کنند.

لاله افتخاری خاطرنشان کرد: هر چند فرصت ها در حال از دست رفتن است اما در راه مقابله با عرفانهای کاذب و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این زمینه سعی شود کار پخته و تخصصی با بهره گیری از کارشناسان پیش برده شود و از اقدامات ناپخته و سپردن کار به دست افراد شتابزده خودداری شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مسئولان فرهنگی دانشگاهها خواستار شد در صورتی که دانشگاهها نسبت به دعوت افراد برای ارائه نظرات کارشناسی در جلسات مشاوره درباره مسائل عرفانی اقدام می کنند از افرادی بهره گیرند که واقعا متخصص هستند.

در روزهای گذشته گزارش خبرگزاری مهر درباره حمله آزادانه عرفانهای کاذب به دانشگاهها و گفتگو با غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، حجت الاسلام داوود رنجبران معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، محسن اسلامی مشاور دینی معاون فرهنگی وزارت علوم، جلیل دارا مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، دکتر ترکستانی معاون فرهنگی وزارت بهداشت و سید فتح اله مجتبایی استاد ادیان و عرفان درباره وضعیت گرایش به عرفانهای کاذب در جمع های دانشجویی منتشر کرد.

همچنین خبرگزاری مهر نسبت به حرکت خزنده نمادهای شیطان پرستی در دانشگاهها که لباسهای گشاد، انگشتر‌های خاص تیغ دار، دستبندها و گوشواره های عجیب، گردنبندهای اسکلتی و موهای بلند یا سر طاس به عنوان نشانه‌ های ویژه گروه‌های همسو با شیطان پرستی بیان می شود هشدار داد. کم و کیف این موضوع در دانشگاهها از زبان مسئولان فرهنگی دانشگاهها نیز منعکس شد اما متاسفانه جریان ضد فرهنگی شیطان پرستی درسایه کم توجهی و غفلت مسئولان در حرکتی خزنده در حال گسترش در کشور است.