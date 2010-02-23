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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

کار ساماندهی بقاع متبرکه ایلام آغاز شد

کار ساماندهی بقاع متبرکه ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر اوقاف و امور خیریه استان ایلام از آغاز کار ساماندهی بقاع متبرکه این استان در آستانه سال جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام مصطفی نوروزی صبح سه شنبه افزود: این اماکن مقدسه همه ساله در ایام تعطیلات به ویژه تعطیلات نوروزی پذیرای هزاران زائر از مناطق مختلف کشور است.

 وی ادامه داد: در این راستا این اداره کل با ساماندهی این زیارتگاه ها و تجهیزات لازم در زائر سراهای آنان همه ساله آماده پذیرایی از زائران در ایام تعطیلات نوروز است.

نوروزی اضافه کرد: این اماکن مقدسه به دلیل قرار گرفتن در مناطق خوش آب و هوا نقش مهمی در جذب گردشگر و توریست به استان ایلام دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با تمهیدات اندییشده شده و برنامه ریزی های لازم کلیه امکانات رفاهی برای زائران اماکن مقدسه و متبرکه استان فراهم و شمار بازدید کنندگان از این زیارتگاه ها در تعطیلات نوروز افزایش یابد

این مسئول یادآور شد: وجود 44 بقعه متبرکه در مناطق مختلف استان ایلام رنگی از اصالت و معنویت به این منطقه بخشیده است.

کد مطلب 1039516

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