کار ساماندهی بقاع متبرکه ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام مصطفی نوروزی صبح سه شنبه افزود: این اماکن مقدسه همه ساله در ایام تعطیلات به ویژه تعطیلات نوروزی پذیرای هزاران زائر از مناطق مختلف کشور است .

وی ادامه داد: در این راستا این اداره کل با ساماندهی این زیارتگاه ها و تجهیزات لازم در زائر سراهای آنان همه ساله آماده پذیرایی از زائران در ایام تعطیلات نوروز است .

نوروزی اضافه کرد: این اماکن مقدسه به دلیل قرار گرفتن در مناطق خوش آب و هوا نقش مهمی در جذب گردشگر و توریست به استان ایلام دارند .

وی ابراز امیدواری کرد با تمهیدات اندییشده شده و برنامه ریزی های لازم کلیه امکانات رفاهی برای زائران اماکن مقدسه و متبرکه استان فراهم و شمار بازدید کنندگان از این زیارتگاه ها در تعطیلات نوروز افزایش یابد

این مسئول یادآور شد: وجود 44 بقعه متبرکه در مناطق مختلف استان ایلام رنگی از اصالت و معنویت به این منطقه بخشیده است.