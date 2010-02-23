به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به مفاهیم کلیدی در فلسفه ویتگنشتاین و به طور ویژه به مفهوم "زاویه دید" می‌پردازد. مثال ویتگنشتاین درباره تصویری که هم خرگوش است و هم اردک این مفهوم را می‌تواند مشخص کند.

در تصویر مورد نظر ویتگنشتاین با تغییر زاویه دید می‌توان از یک تصویر دو برداشت داشت، برداشت اول خرگوش و برداشت دیگر اردک.

در این اثر آرای اندیشمندان و فلاسفه در مورد این مفهوم در فلسفه ویتگنشتاین مورد بررسی قرار می‌گیرد. استفن مولهال، نورتون باتکین، تیموتی گولد و ادوارد مینار از جمله اندیشمندانی هستند که در این کتاب مقاله دارند.

این کتاب ماه آینده میلادی از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر می‌شود.