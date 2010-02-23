دلایل تلف شدن رویانا/ شنگول و منگول در سلامت هستند

عبدالحسین شاهوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علت مرگ رویانا و اینکه آیا مرگ زودرس برای تمام حیوانات شبیه سازی شده اتفاق می افتد گفت: مرگ زودرس برای این نوع حیوانات ممکن است صورت گیرد اما من در این رابطه اطلاعات دقیق ندارم و به طور کل در مورد حیوانات کوچک از قبیل گوسفند اطلاعات خیلی کم در مباحث دامپزشکی وجود دارد یا لااقل ما به آن دسترسی نداریم.

وی با بیان اینکه در مورد حیوانات بزرگ تر به لحاظ بحث اقتصادی اطلاعات بیشتری در کشور وجود دارد در مورد علت مرگ رویانا گفت: رویانا از حدود یک سال پیش دردهای مزمنی در ناحیه بطنی داشت که با دارو درمانی و یکسری مواد مختلف در کوتاه مدت دردها مرتفع می شد اما بار دیگر دردها ادامه یافت.

معاون پژوهشی پژوهشکده رویان ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد رویانا در ناحیه کبد با مشکل مواجه بوده است که در ابتدا با دردهای مزمن در منطقه بطن آغاز شد و منجر به لاغری و ضعف حیوان و در نهایت مرگ آسان آن شد.

شاهوردی افزود: در بررسی های پاتولوژی صورت گرفته مشخص شد تمام اندام و بافتهای رویانا به جز کبد در وضعیت مطلوب قرار داشته است.

وی در مورد امکان مرگ زودرس برای حیوانات شبیه سازی به مهر گفت: این اتفاق برای "دالی" نیز اتفاق افتاد. به طور کلی عمر گوسفند بین 10 تا 12 سال است و عمر مفید برای شیردهی و مباحث اقتصادی 4 تا 5 سال است که دالی 6 سال و رویانا 3 سال عمر کردند.

معاون پژوهشی پژوهشکده رویان افزود: بحث رویانا سرآغاز کسب اطلاعات بیشتر در مورد شبیه سازی بود که پس از تجربه رویانا در مجموعه ایجاد شد و حاصل آن تولد شنگول و منگول بوده است.

شاهوردی گفت: شنگول و منگول اولین حیوانات تراریخته (ترنس ژن) خاورمیانه با فاکتور 9 انعقادی خون هستند که روز شنبه 19 دی ماه سال جاری در پژوهشکده رویان متولد شدند و وضعیت سلامت آنها در حال حاضر مطلوب بوده و با هیچ مشکلی مواجه نیستند و امیدواریم در نهایت سلامت به مرحله شیردهی برسند.