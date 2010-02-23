پیشگیری از اعتیاد نیازمند استراتژی تهاجمی است

به گزارش خبرنگار مهر، طه طاهری صبح امروز سه شنبه در اولین کنگره کشوری پیشگیری از اعتیاد در مورد لزوم پیشگیری از اعتیاد گفت:‌ پیشگیری از اعتیاد مظلومترین واژه در 30 سال مبارزه با مواد مخدر بوده است و تا امروز فقط به جنبه جرم زدایی مواد مخدر توجه شده در صورتی که پیشگیری از اعتیاد به معنای آگاهسازی و اطلاع رسانی و فرهنگسازی برای حفاظت از سلامت اجتماعی و جلوگیری از آلوده شدن اقشار جامعه به مواد مخدر است.

وی افزود: برای پیشگیری از اعتیاد نیازمند عزم جدی مسئولین هستیم. نیازمند یک روحیه بسیجی هستیم چرا که پیشگیری از اعتیاد با دستورالعمل و بیانیه و کارهای تکراری انجام نمی‌شود بلکه باید به آن به عنوان یک جهاد نگاه کرد.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در طرح پیشگیری از اعتیاد نگاه تهاجمی مورد توجه است چرا که دشمن با مواد مخدر به جنگ امنیت کشور آمده و با آن جوانان کشور را آلوده می کند لذا ما نیز باید در مقابل آن حالت تهاجمی داشته باشیم و با آموزش و اطلاع رسانی دقیق با آن مقابله کنیم.

وی افزود:‌ دانشگاه، مدرسه، مهد کودک سنگرهایی هستند که می توان از آن برای پیشبرد اهداف پیشگیری از اعتیاد استفاده کرد چرا که در مراکز علمی با کار علمی می توان اطلاع رسانی و آگاه سازی مناسبی داشت.

طه طاهری در مورد همکاری سازمانهای مختلف در طرح پیشگیری از اعتیاد گفت: آموزش و پرورش و آموزش عالی در دوره مدیریت جدید همکاری بسیار مناسبی در پیشگیری از اعتیاد داشتند ولی بعضی از سازمانها هنوز به درک مناسبی برای پیشگیری از اعتیاد نرسیده اند که در سال 89 با اجرایی شدن طرح جامع پیشگیری از اعتیاد وظایف هر سازمان مشخص می‌شود که در صورت اجرای مناسب تشویق و در صورت عدم اجرا توبیخ می شوند.