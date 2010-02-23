فرماندار جدید ساوجبلاغ معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، مرتضی تمدن شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار ساوجبلاغ اظهار داشت: مسئولان ادارات نیز باید مانند روحانیت در درون توده مردم باشند تا بتوانند با ارتباط تنگاتنگ مشکلات را حل کرده و با استفاده از مشارکت حداکثری مردم همچون شخص رئیس جمهور نمونه و بارز باشند.

وی افزود: لازم است مصوبات سفر ریاست جمهوری با توجه به حساسیت ایشان نسبت به عملی شدن تمام وعده های داده شده، با جدیت کامل پیگیری شود.

تمدن خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی که با مردم فاصله داشته بگیرند نمره ارزشیابی و موفقیت آنان صفر است.

استاندار تهران بیان داشت: لزوم استفاده از نیروهای بومی و متخصص را در بخش مدیریت دستگاههای اجرایی مورد تاکید قرار داد.

وی عنوان کرد: مدیران اجرایی باید تا افق 1404 تمام تلاش خود را برای ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه اقتصادی بکار گیرند تا ایران اسلامی که اکنون به ابرقدرت منطقه تبدیل شده، در سایر بخشها نیز محور قرار گیرد.

در پایان این مراسم از خدمات و زحمات هادی قیومی فرماندار سابق شهرستان ساوجبلاغ تقدیر شد و ‌علی حدادی به عنوان فرماندار جدید معرفی شد، حدادی پیش از این به عنوان فرماندار شهرستان نظرآباد مشغول خدمت بوده است.