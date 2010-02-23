6200 مقاله در دفتر تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سردار قصری شامگاه دوشنبه در جلسه ای با حضور معاونان، روسای پلیسهای تخصصی و فرماندهان شهرستانهای لرستان اظهار داشت: توسعه علم و دانش انتظامی اقتدار مدیریت و امنیت پایدار را افزایش می دهد.

وی با تشریح فعالیت های نیروی انتظامی در این حوزه، عنوان کرد: پلیس با راه اندازی دفتر تحقیقات کاربردی فعالیت خود را با رویکرد توسعه علم و دانش انتظامی برای ارتقا اقتدار مدیریت و امنیت پایدار آغاز کرده است.

رئیس سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی کشور ادامه داد: این دفتر با در دستور کار قرار دادن روشهای مختلف علمی و تحقیقات بنیادی - کاربردی و اخذ نظرات کارشناسان صاحبنظر و مردم در راستای ارائه نتایج حاصله در قالب گزارش های تحلیلی - توصیفی راه اندازی شده است.

سردار قصری با اشاره به کسب رتبه اول مرکز تحقیقات و مطالعات ناجا در جشنواره "فارابی" افزود: نیروی انتظامی با رویکرد توسعه "علم و دانش انتظامی" با عنوان "اقتدار، مدیریت و امنیت پایدار" سیر تحولی انتظامی خود را بر ساختار منابع، رویکرد و بینش در محیط انتظامی دنبال می کند.

وی شناسنایی بسترها و زمینه های معضلات، آسیب ها و جرایم، شیوه های بهبود عملکرد و چگونگی تبیین آموزش و جلب مشارکت مردمی در راستای تعمیق نظم اجتماعی و امنیت عمومی را از دیگر اهداف دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی برشمرد.

رئیس سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی کشور بر توسعه نشریات علمی در ناجا تاکید کرد و گفت: هم اکنون سه نشریه تخصصی و هفت نشریه علمی - ترویجی به منظور افزایش مشارکت در قالب تولید دانش پلیسی در سال 84 تا 88 به چاپ رسیده است.

سردار قصری خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به آمارهای موجود دفتر تحقیقات و مطالعات تعداد شش هزار و 200 مقاله و گزارش در زمینه های مختلف علمی در سال جاری در این دفتر تولید شده است.