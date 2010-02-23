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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

ایجاد مکانهای موقت عرضه محصولات ویژه نوروز در بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان میادین میوه و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری بندرعباس گفت: در راستای خدمات رسانی مناسب به مهمانان نوروزی مکانهایی برای عرضه محصولات دامی و کشاورزی ویژه این ایام در بندرعباس ایجاد می‌شود.

مهدی معین در گفتگو به خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: چهار نقطه در ایام عید نوروز برای عرضه این گونه محصولات در نظر گرفته شده که دو مکان در شرق و دو مکان در غرب  بندرعباس است.

وی ادامه داد: یک بازارچه فروش آبزیان منطقه پشت شهر افتتاح می ‌شود که این محصولات به صورت تازه و با قیمت مشخص به شهروندان عرضه می‌شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه فرآورده ‌های کشاورزی شهرداری بندرعباس اظهار داشت: سامان دهی دستفروشان بازار 22 بهمن و احداث بازار میوه و تره بار در دو نقطه میدان صادقیه و سه راه جهانبار از دیگر اقدامات این سازمان است.

معین اضافه کرد: یکی از عمده دلایل ایجاد این مکان‌ها تثبیت قیمتها، ارائه محصولات تازه و کاستن از مسافرتهای درون شهری است.

کد مطلب 1039528

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