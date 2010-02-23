آن قطار عازم جهنم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همنشینی از سلسله نشستهای مشترک آکادمی فانتزی و کارگروه علمیتخیلی و فانتزی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به همخوانی و تحلیل داستان فانتزی "آن قطار عازم جهنم" (That Hell-Bound Train) اختصاص یافته است.
این کتاب نوشته "رابرت بلاچ" (Robert Bloch) نویسنده آمریکایی است که کتاب "روانی" او با اقتباسی سینمایی از آن، شهرت جهانی دارد.
برنامه این جلسه از ساعت ۱۷ تا ۱۹در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بنبست پروانه، پلاک ۲ برگزار خواهد شد و حضور برای عموم آزاد است.
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