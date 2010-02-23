به گزارش خبرگزاری مهر، سایت "هوپس ورلد" آمریکا روز سه شنبه در مطلبی که در مورد بازیکن ایرانی شاغل در رقابتهای NBA روی خروجی خود قرار داده، نوشته است:« حامد حدادی تا قبل از 13 سالگی فوتبال بازی میکرد. ابتدا کفش هم نداشت اما به نقطهای رسید که امروز میتواند به عنوان اولین بازیکن ایرانی در رقابتهای لیگ حرفهای بسکتبال آمریکا بسکتبال بازی کند.
البته این بازیکن در حال حاضر پشت ستارههایی مانند "زاک راندولف"، "مایک گاسول" و "هاشم تابیت" قرار گرفته است. طوریکه میانگین بازی او نسبت به فصل اول حضورش در رقابتهای NBA کم شده است. به همین دلیل حدادی میگوید از اینکه بازی نمیکنم خوشحال نیستم اما خوشحالم از اینکه در NBA هستم و تیمم (ممفیس گریزلیز) دیدارهای خود را با برد پشت سر میگذارد. »
حامد حدادی طی گفتگویی که با سایت "هوپس ورلد" داشت، گفت: "همه چیز خیلی سریع پیش میرود. اینجا همه میتوانند بدوند، بپرند و شوت بزنند. در ایران اگر شما در یکی از موارد خوب باشی، در دیگر موارد نمیتوانی بازیکن کامل و خوبی باشی. این مسئله کار را برای من در آمریکا سخت کرده است."
ملیپوش بسکتبال ایران با بیان اینکه سه سال قبل از تیم "پارتیزان بلگراد" پیشنهاد داشته است، ادامه داد: "نمایندگان این تیم با من تماس گرفتند اما من به پیشنهاد آنها برای انعقاد قرارداد یک ساله پاسخ منفی دادم. چون میخواستم بر روی تمرینات تیم ملی برای حضور در بازیهای المپیک چین تمرکز داشته باشم. این تصمیم به نفع من شد. چرا که در پکن عملکرد خوبی داشتم تا آنجا که ممفیس گریزلیز آمریکا مرا به خدمت گرفت."
این سایت در ادامه گزارش خود می نویسد: حدادی اهل کشوری است که مردمانش دیوانه فوتبال هستند. همین مسئله تا حدی باعث انتقاد این بسکتبالیست ملیپوش شده است: " موقعیت من در آمریکا نسبت به ایران بهتر است. در ایران همه صحبتها در مورد فوتبال است. وقتی تلویزیون را روشن میکنی یا صفحات روزنامهها را ورق میزنی، فقط از فوتبال و اتفاقات آن میشنوی و میبینی. "
یک سال دیگر از قرار داد تنها بازیکن ایرانی تیم ممفیس گریزلیز آمریکا با این تیم باقی مانده است. اما حامد این فرصت را دارد تا با حضور در رقابتهای قهرمانی جهان دوباره خود را در بسکتبال مطرح کند. البته در بازیهای المپیک 2008، قهرمان حال حاضر آسیا تمام دیدارهای خود را واگذار کرد. این موضوع میتواند کار را در پیکارهای جهانی سختتر کند. هر چند که بازیکن غول آسا تیم ملی بسکتبال ایران معتقد است این بار قضیه فرق میکند.
بازیکن پست 5 تیم ملی بسکتبال ایران گفت: "ما تیم خوبی داریم. ایران 7-6 بازیکن دارد که میتوانند خوب باشند. آنها 7-6 سال است که در کنار یکدیگرند. تیم ملی بسکتبال ایران در ترکیه سر و صداهای زیادی به پا خواهد کرد."
نظر شما