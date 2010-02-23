به گزارش خبرگزاری مهر، سایت "هوپس ورلد" آمریکا روز سه شنبه در مطلبی که در مورد بازیکن ایرانی شاغل در رقابت‎های NBA روی خروجی خود قرار داده، نوشته است:« حامد حدادی تا قبل از 13 سالگی فوتبال بازی می‎کرد. ابتدا کفش هم نداشت اما به نقطه‎ای رسید که امروز می‌تواند به عنوان اولین بازیکن ایرانی در رقابت‎های لیگ حرفه‎ای بسکتبال آمریکا بسکتبال بازی کند.

البته این بازیکن در حال حاضر پشت ستاره‎هایی مانند "زاک راندولف"، "مایک گاسول" و "هاشم تابیت" قرار گرفته است. طوریکه میانگین بازی او نسبت به فصل اول حضورش در رقابت‎های NBA کم شده است. به همین دلیل حدادی می‎گوید از اینکه بازی نمی‌کنم خوشحال نیستم اما خوشحالم از اینکه در NBA هستم و تیمم (ممفیس گریزلیز) دیدارهای خود را با برد پشت سر می‎گذارد. »

حامد حدادی طی گفتگویی که با سایت "هوپس ورلد" داشت، گفت: "همه چیز خیلی سریع پیش می‎رود. اینجا همه می‎توانند بدوند، بپرند و شوت بزنند. در ایران اگر شما در یکی از موارد خوب باشی، در دیگر موارد نمی‎توانی بازیکن کامل و خوبی باشی. این مسئله کار را برای من در آمریکا سخت کرده است."

ملی‌پوش بسکتبال ایران با بیان اینکه سه سال قبل از تیم "پارتیزان بلگراد" پیشنهاد داشته است، ادامه داد: "نمایندگان این تیم با من تماس گرفتند اما من به پیشنهاد آنها برای انعقاد قرارداد یک ساله پاسخ منفی دادم. چون می‎خواستم بر روی تمرینات تیم ملی برای حضور در بازی‎های المپیک چین تمرکز داشته باشم. این تصمیم به نفع من شد. چرا که در پکن عملکرد خوبی داشتم تا آنجا که ممفیس گریزلیز آمریکا مرا به خدمت گرفت."

این سایت در ادامه گزارش خود می نویسد: حدادی اهل کشوری است که مردمانش دیوانه فوتبال هستند. همین مسئله تا حدی باعث انتقاد این بسکتبالیست ملی‎پوش شده است: " موقعیت من در آمریکا نسبت به ایران بهتر است. در ایران همه صحبت‎ها در مورد فوتبال است. وقتی تلویزیون را روشن می‎کنی یا صفحات روزنامه‎ها را ورق می‎زنی، فقط از فوتبال و اتفاقات آن می‎شنوی و می‌بینی. "

یک سال دیگر از قرار داد تنها بازیکن ایرانی تیم ممفیس گریزلیز آمریکا با این تیم باقی مانده است. اما حامد این فرصت را دارد تا با حضور در رقابت‎های قهرمانی جهان دوباره خود را در بسکتبال مطرح کند. البته در بازی‎های المپیک 2008، قهرمان حال حاضر آسیا تمام دیدارهای خود را واگذار کرد. این موضوع می‏تواند کار را در پیکارهای جهانی سخت‏‎تر کند. هر چند که بازیکن غول آسا تیم ملی بسکتبال ایران معتقد است این بار قضیه فرق می‎کند.

بازیکن پست 5 تیم ملی بسکتبال ایران گفت: "ما تیم خوبی داریم. ایران 7-6 بازیکن دارد که می‎توانند خوب باشند. آنها 7-6 سال است که در کنار یکدیگرند. تیم ملی بسکتبال ایران در ترکیه سر و صداهای زیادی به پا خواهد کرد."