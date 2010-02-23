به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان با اعلام این خبر، گفت : پنجمین نشست گروه کاری در بخش همکاریهای صنعتی کشورهای عضو گروه دی هشت نیز، نهم اسفند ماه و نخستین اجلاس وزرای صنعت کشورهای عضو دی هشت، یازدهم اسفند برگزار خواهد شد.

وزیر صنایع ومعادن مهمترین زمینه های همکاری کشورهای عضو این گروه را خودرو، انرژی و حفاظت از محیط زیست، انتقال تکنولوژی، پتروشیمی وکود شیمیایی، نساجی، استاندارد و مالکیتهای معنوی، صنایع کوچک و متوسط، مواد غذایی، فولاد، سیمان، الکترونیک و آی تی برشمرد.

محرابیان اهداف اصلی تشکیل گروه دی هشت را توسعه اقتصادی و اجتماعی، تقویت موقعیت کشورهای عضو در اقتصاد جهانی، ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی، ایجاد تنوع و کسب موقعیتهای جدید در روابط بازرگانی، تقویت حضور و تصمیم‌سازی در سطح بین‌المللی و ارتقای سطح زندگی در این کشورها عنوان کرد.

وی در تشریح اهداف کلی جمهوری اسلامی ایران در این گروه نیز اظهار داشت: تقویت بیشتر رویکردهای اسلامی در میان اعضا، همکاری اقتصادی با کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف اقتصادی، همکاری و همیاری با کشورهای عضو در عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اتخاذ مواضع مشترک بین کشورهای درحال توسعه در عرصه روابط اقتصاد بین‌المللی، همکاری و هماهنگی در امور صنعتی و فناوری و بهره‌گیری از توانمندیهای گروه به منظور برخورد با تهدیدهای بین‌المللی، از آن جمله به حساب می آیند.

ایران، بنگلادش، نیجریه، مالزی، اندونزی، مصر، پاکستان و ترکیه، کشورهای عضو گروه دی هشت هستند. پایه‌گذار گروه D8 نجم‌الدین اربکان، نخست وزیر پیشین و اسلام‌گرای ترکیه بود که با سفر به 8 کشور عضو، در تیرماه 1375 شمسی، زمینه تأسیس این گروه را فراهم و پانزدهم ژوئن 1997 ازطریق بیانیه استانبول، رسما اعلام موجودیت کرد . مقر دبیرخانهD8 در استانبول ترکیه است.