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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

در تهران ؛

نخستین اجلاس وزرای صنعت کشورهای عضو گروه D8 برگزار می‌شود

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد اجلاس وزرای هشت کشورهای عضو گروه D8، نهم تا یازدهم اسفندماه 88 به میزبانی جمهوری اسلامی ایران، در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان با اعلام این خبر، گفت : پنجمین نشست گروه کاری در بخش همکاریهای صنعتی کشورهای عضو گروه دی هشت نیز، نهم اسفند ماه و نخستین اجلاس وزرای صنعت کشورهای عضو دی هشت، یازدهم اسفند برگزار خواهد شد.

وزیر صنایع ومعادن مهمترین زمینه های همکاری کشورهای عضو این گروه را خودرو، انرژی و حفاظت از محیط زیست، انتقال تکنولوژی، پتروشیمی وکود شیمیایی، نساجی، استاندارد و مالکیتهای معنوی، صنایع کوچک و متوسط، مواد غذایی، فولاد، سیمان، الکترونیک و آی تی برشمرد.

محرابیان اهداف اصلی تشکیل گروه دی هشت را  توسعه اقتصادی و اجتماعی، تقویت موقعیت کشورهای عضو در اقتصاد جهانی، ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی، ایجاد تنوع و کسب موقعیتهای جدید در روابط بازرگانی، تقویت حضور و تصمیم‌سازی در سطح بین‌المللی و ارتقای سطح زندگی در  این کشورها عنوان کرد.

وی در تشریح اهداف کلی جمهوری اسلامی ایران در این گروه نیز اظهار داشت: تقویت بیشتر رویکردهای اسلامی در میان اعضا، همکاری اقتصادی با کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف اقتصادی، همکاری و همیاری با کشورهای عضو در عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اتخاذ مواضع مشترک بین کشورهای درحال توسعه در عرصه روابط اقتصاد بین‌المللی، همکاری و هماهنگی در امور صنعتی و فناوری و بهره‌گیری از توانمندیهای گروه به منظور برخورد با تهدیدهای بین‌المللی، از آن جمله به حساب می آیند.

ایران، بنگلادش، نیجریه، مالزی، اندونزی، مصر، پاکستان و ترکیه، کشورهای عضو گروه دی هشت هستند. پایه‌گذار گروه D8 نجم‌الدین اربکان، نخست وزیر پیشین و اسلام‌گرای ترکیه بود که با سفر به 8 کشور عضو، در تیرماه 1375 شمسی، زمینه تأسیس این گروه را فراهم و پانزدهم ژوئن 1997 ازطریق بیانیه استانبول، رسما اعلام موجودیت کرد . مقر دبیرخانهD8  در استانبول ترکیه است.

کد مطلب 1039541

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