تشکیل کارگروه ویژه توسط فرمانداری اسلامشهر برای ساماندهی منطقه سر نوری

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر، فرماندار اسلامشهر اسلامشهر پیش از ظهر سه شنبه در اولین جلسه کارگروه ویژه ساماندهی سرنوری گفت: مردم نسبت به بی نظمی، سدمعبر، عدم رعایت اصول بهداشتی درعرضه مواد غذایی، نگهداری و توزیع نامناسب و غیربهداشتی گوشت و مرغ و آلودگی های ایجاد شده و همچنین ترافیک در سرنوری شکایت دارند که به حق است وباید وضعیت سرنوری با همکاری و تعامل جدی دستگاههای ذیربط سریعا ساماندهی شود.

غلامحسن آرام با اشاره به بازدیدها و بازرسی های متعددش ازسرنوری ومشاهده مسائل و مشکلات مردم، از عزم جدی خویش در ساماندهی پرترددترین نقطه شهر خبر دادو گفت: سرنوری به عنوان مرکز شهر و پرترددترین نقطه شهر اسلامشهر نباید چنین وضعیتی داشته باشد وبه هیج وجه قابل قبول نیست که افرادی بدون کسب مجوزهای قانونی به عرضه مواد غذایی و مرغ و گوشت با بدترین شرایط و غیر بهداشتی بپردازند و امنیت غذایی وسلامت شهروندان را به خطر بیندازند.

وی بااشاره به سدمعبرهای ایجاد شده توسط مغازه داران و دست فروشان گفت: گاهی نصف پیاده رویی که عرضش بیش ازیک متر و 30 سانتی متر نیست، توسط بعضی از مغازه داران اشغال و رفت و آمد مردم با مشکل مواجه شده است، مضاف بر آنکه متاسفانه خون آبه های مرغ و ماهی نیز به پیاده رو سرازیر می شود و این واقعا تجاوز به حقوق مردم است و نباید نسبت به آن بی تفاوت بود.

آرام افزود: شهرداری، نیروی انتظامی، اداره بازرگانی، مجمع امورصنفی و اتحادیه های ذیربط، تعزیرات، بهداشت ودامپزشکی موظفند وظایف خویش را به نحواحسن و با همکاری و تعامل سازنده با هم انجام دهند و طی یک برنامه معین و زمانبندی مشخص این نقطه مهم شهرساماندهی شود.

نظارت بر رعایت اصول بهداشتی در عرضه مواد غذایی ضروری است

وی اولویت ها را در سرنوری، رفع سد معبرها، نظارت بر رعایت اصول بهداشتی در عرضه مواد غذایی، نگهداری و عرضه مرغ و گوشت در یخچالهای مناسب و استاندارد، رعایت کلیه مسائل بهداشتی، ساماندهی مسافربرهای شخصی، اجرای آرای کمیسیون ماده صد در خصوص تخلفات صورت گرفته در حاشیه گذر سرنوری، کنترل قیمت اجناس، کنترل ترازوها، تعیین زمان مشخص در روز جهت تخلیه و بارگیری کالا و جلوگیری ازفعالیت افراد فاقدمجوزهای قانونی عنوان کرد.

فرماندار اسلامشهر گفت: شهرداری ظرف دو ماه و نیم آینده نسبت به بررسی و ارائه طرح کارشناسی انتقال عرضه کنندگان مرغ و گوشت از سرنوری به مکانی مناسب اقدام نماید.

آرام در بخش دیگری از سخنان خویش گفت: فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت و همچنین مسئول ارشد شهرستان در کنار مسائل سیاسی، می بایست به امور اجرایی و مسائل و مشکلات و انتظارات مردم رسیدگی کند وبنده در دفاع از حقوق مردم و حل مشکلاتشان به هیج وجه کوتاه نخواهم آمد ومعتقدم در برخورد با متخلفین نباید گذشت کرد و باید با قاطعیت در جهت منافع عمومی حرکت کرد.

وی تصریح کرد: قانون هم راه را مشخص کرده است و طبق قانون می توان مغازه هایی را که این موارد را رعایت نمی کنند پلمپ کرد.

آرام ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک مردم هنگام عبور از سرنوری دیگر این مسائل و مشکلات را مشاهده نکنند.

سرنوری به عنوان مرکز شهر و پرترددترین نقطه شهر اسلامشهر به شمار می رود، شهرستان اسلامشهر با بیش از 500 هزار نفر جمعیت در غرب استان تهران واقع است.



