به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن صادقی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از راه‌اندازی فروشگاه الکترونیک در قم خبر داد و افزود: کتابخانه الکترونیکی مجازی از طریق این فروشگاه در اختیار عموم قرار می‌گیرد.



وی ادامه داد: کتاب‌های خریداری شده به وسیله این کتابخانه بدون نیاز به اینترنت در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.



صادقی گفت: شرکت تعاونی ناشران قم با انگیزه ترویج همکاری و مشارکت عمومی بیش از 250 ناشر، وظیفه حمایت و سازماندهی صنعت نشر را بر عهده دارد.



وی تصریح کرد: حضور بیش از 700 ناشر و مراکز پژوهشی فعال باعث شده تا شرکت تعاونی ناشران قم از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.



مدیر فنی پایگاه اطلاع‌رسانی کتاب قم با بیان اینکه این پایگاه از سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: این پایگاه پل ارتباطی بین اصحاب فرهنگ و ناشران حوزه دینی به وجود می‌آورد تا این قشر تاثیرگذار جامعه به استفاده از اطلاعات فرهنگی بپردازند.



صادقی ترویج و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی، بالابردن کیفیت و کمیت دینی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حوزه نشر و اطلاع‌رسانی روز آمد و جامع از فعالیت‌های فرهنگی سراسر کشور را از اهداف پایگاه اطلاع‌رسانی کتاب قم ذکر کرد.