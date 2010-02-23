اتحادیه اروپا از گفتگو با ایران حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "آندریاس پیشکه" در گفتگو با روزنامه عکاظ در پاسخ به این سوال که "موضع گروه 1+5 در قبال گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آن به غنی سازی اورانیوم با غنای بالا در ایران اشاره شده است، چیست؟" اظهار داشت: البته اتحادیه اروپا از عدم همکاری ایران با پیشنهادات بین المللی و متوقف نکردن غنی سازی اورانیوم در اراضی این کشور نگران است.

وی با رد هر گونه حمایت اروپا و یا آلمان از حمله نظامی احتمالی علیه تاسیسات هسته ای ایران، تاکید کرد: برلین جز مسیر دیپلماسی، راه دیگری در برخورد با ایران نمی بیند.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان در ادامه افزود: البته ما معتقدیم علاوه بر گفتگوی دیپلماتیک با ایران باید از تحریم های اقتصادی و بین المللی نیز بهره جست.

پیشکه در ادامه افزود: هم اکنون تلاش های بین المللی در شورای امنیت بر صدور قطعنامه ای علیه ایران تمرکز دارد تا غنی سازی اورانیوم در اراضی این کشور خاتمه دهد.

وی همچنین با اشاره به ترور "محمود المبحوح" (رهبر حماس) در قاهره و احتمال دست داشتن اتباع آلمانی در آن، تاکید کرد: اگر از ما در این مسئله تقاضای همکاری و ارائه اطلاعات شود، آمادگی آن را داریم.