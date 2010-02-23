صدور پروانه برای 16 هزار هکتار مرتع در استان قزوین

میرحامد اختری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزو.ین اظهار داشت: این اسناد به منظور مشارکت دامداران و مرتعداران در کار اصلاح و احیای مراتع تهیه شده است.
وی افزود: تهیه و اجرای طرحهای مرتعداری با هدف اعمال مدیریت اصولی و توسعه پایدار از مهمترین سیاستهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین یادآورشد: تعادل دام و مرتع، کنترل پروانه چرا و نیز واگذاری عرصه در ازای حذف دام و تغییر شیوه معیشت بهره برداران از جمله تدابیری است که در این زمینه پیش بینی شده است.
اختری همچنین یادآورشد: آموزش بهره برداران و ترویج و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی برای عموم مردم از راهکارهای مفید و موثری است که این اداره آن را سرلوحه کار خود قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرحهای محوری از جمله طرح ممیزی اراضی و تفکیک انفال، طرح حفاظت و حمایت، تعادل دام و مرتع و انجام پروژههای ترویجی، در صددیم در راستای اهداف و وظایف سازمانی که به حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی منجر میشود، گام برداریم.
به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین برگزاری دورههای آموزشی و بازدید مشاهدهای از اقدامات دیگر این اداره کل به منظور افزایش آگاهی دامداران و بهرهبرداران در زمینه قوانین و مقررات موجود و فواید اجرایی طرحهای مرتعداری است.
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