تامین فضای آموزشی برای شش هزار دانش آموزان ایلامی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی شهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رشد مدرسه سازی در استان ایلام هر سال در استان ایلام در حال افزایش و در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

وی بیان داشت: در سال جاری 31 فضای آموزشی به مجموع فضاهای آموزشی استان ایلام افزوده شده است.

این مسئول عنوان کرد: این تعداد مدرسه در قالب 136 کلاس درس با زیر بنای 18 هزار و 986 متر مربع ساخته شده است.

شهری تصریح کرد: برای اسخت این تعداد مدرسه 76 میلیارد و 513 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون بیش از هزار و 150 فضای آموزشی در استان ایلام وجود دارد.