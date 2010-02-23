  1. استانها
  2. ایلام
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۱

تامین فضای آموزشی برای شش هزار دانش آموزان ایلامی

تامین فضای آموزشی برای شش هزار دانش آموزان ایلامی

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی مدارس استان ایلام گفت: در سال جاری برای شش هزار نفر دانش آموز این استان فضای آموزی لازم فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی شهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رشد مدرسه سازی در استان ایلام هر سال در استان ایلام در حال افزایش  و در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

وی بیان داشت: در سال جاری 31 فضای آموزشی به مجموع فضاهای آموزشی استان ایلام افزوده شده است.

این مسئول عنوان کرد: این تعداد مدرسه در قالب 136 کلاس درس با زیر بنای 18 هزار و 986 متر مربع ساخته شده است.

شهری تصریح کرد: برای اسخت این تعداد مدرسه 76 میلیارد و 513 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون بیش از هزار و 150 فضای آموزشی در استان ایلام وجود دارد.

کد مطلب 1039555

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها