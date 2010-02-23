طرح ساخت چهار دستگاه با استفاده از فیبرنوری تهیه شد

طراح این دستگاهها در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این طرح ابتکاری بوده و تاکنون نه تنها در کشور بلکه در هیچ کشور خارجی ارائه نشده است.
مهدی یوسفی اضافه کرد: برای اینکه ثابت کنیم این طرح در ایران قابلیت تولید را دارد، دستگاه کشش شیشه که منجر به ساخت فیبر نوری میشود را تولید کردیم.
وی به جزئیات بیشتر این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح، نور و گرمای خورشید از نقطه پشت بام جمعآوری شده و از طریق فیبر نوری به داخل کارگاه یا آشپزخانه منتقل میشود.
این مبتکر قمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فیبرنوری از تکنولوژی بالایی برخوردار است و هزینه زیادی در بر دارد، هر کدام از این طرحها با سرمایه اولیه 200 میلیون تومان قابلیت اجرایی پیدا میکند.
یوسفی ادامه داد: با کمک تکنولوژی فیبرنوری میتوان در صنایع انتقال نور به لیزر و حتی صنایع دفاعی و انتقال دهنده انرژی نوری گرمای خورشید استفاده کرد.
عدم حمایت مسئولان از این طرحها
وی با ابراز تأسف از عدم حمایت مسئولان استان و کشور از این طرحها اظهار داشت: برای اجراییکردن این طرحها با مسئولان پژوهشی و فناوری صحبت کردیم ولی متاسفانه تاکنون هیچ گونه حمایتی از سوی آنها صورت نگرفته است.
این مبتکر قمی تصریح کرد: ما علاوه بر حمایت مالی از این طرح، نیاز به حمایت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فناوری برای تولید این دستگاهها داریم.
قم - خبرگزاری مهر: طرح ساخت دستگاههای اجاق خوراکپزی، شوفاژ، جوشکاری و دیگ بخار خورشیدی با استفاده از تکنولوژی فیبرنوری در قم تهیه شد.
طراح این دستگاهها در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این طرح ابتکاری بوده و تاکنون نه تنها در کشور بلکه در هیچ کشور خارجی ارائه نشده است.
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