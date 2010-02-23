رکابزنان دانشگاه آزاد و پتروشیمی تبریز راهی مالزی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری لانگ کاوی مالزی از دوشنبه هفته آیند در هفت مرحله با حضور رکابزنان صاحب نام جهان در کوالالامپور برگزار می شود.

به همین منظور رکابزنان دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و پتروشیمی تبریز پایان هفته جاری راهی این کشور می شوند. تیم دانشگاه آزاداسلامی با ترکیب امیر زرگری، عباس سعیدی تنها، حسین ناطقی، فرشاد صالحیان، رامین مهربانی و"تن تن" اندونزیایی به مربیگری غلامحسین کوهی راهی این دیدارها می شود.

تیم پتروشیمی تبریز صدرنشین تورهای آسیایی در سال 2008 و 2009 و قهرمان دوره پیش این تور نیز با ترکیب حسین عسگری، قادرمیزبانی، مهدی سهرابی، احد کاظمی، "آندری میزاروف" قزاقستانی و "توبی ارنست" آلمانی به مربیگری کاظم خاتون آبادی جمعه هفته جاری تهران را به مقصد کوالالامپور ترک می کند.

پانزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری لانگ کاوی از دوشنبه 10 اسفند ماه در 7 مرحله در مالزی پیگیری می شود.