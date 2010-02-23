یک میلیون برگه سهام عدالت در گلستان صادر شد

علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، مشمولین شناسایی شده سهام عدالت در استان را یک میلیون و 156 هزار و 573 نفر بیان کرد.

وی اظهار داشت: از این تعداد یک میلیون و 22 هزار و 475 نفر دعوت نامه سهام عدالت را دریافت کرده اند و ثبت نام از مشمولین واجد شرایط در تعاونی های سهام عدالت همچنان ادامه دارد.

وی از ثبت نام یک میلیون و 15 هزار و 11 نفر در تعاونی های سهام عدالت استان خبر داد.

بصیری گفت: این افراد از زمان واگذاری سهام عدالت در سال 86 تا کنون در 13 مرحله اقدام به ثبت تعاونی های سهام عدالت در شهرستان های کلاله، بندرترکمن، مینودشت، کردکوی، علی آباد، رامیان، گنبد، آق قلا، گرگان، بندرگز و آزادشهر کرده اند.

بیش از هشت هزار و 200 شرکت تعاونی در گلستان ثبت شده است.

