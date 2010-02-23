به گزارش خبرنگار مهر، فرید عامری امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون میزان ذخیره سازی استراتژیک بنزین کشور حدود یک میلیارد لیتر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: همچنین در شرایط فعلی 90 درصد ظرفیت مخازن استراتژیک ذخیره سازی بنزین کامل شده است.

وی با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده برای تولید بنزین با عدد اکتان بالا در واحدهای پتروشیمی، اظهار داشت: در صورت اعمال هر گونه تحریم فروش بنزین به ایران با وضعیت موجودی ذخایر فعلی و در نظر گرفتن میزان مصرف بدون هیچگونه محدودیت زمانی امکان تامین بنزین مورد نیاز مردم وجود دارد.

عامری با اشاره به اینکه یکی از نگرانی های مسئولان افزایش عدد اکتان بنزین تولید شد در داخل بود، تصریح کرد: در حال حاضر امکان تولید بنزین با عدد اکتان در واحدهای پتروشیمی فراهم شده و هیچگونه نگرانی برای تامین بنزین با اعمال تحریم وجود ندارد.

این مقام مسئول همچنین در مورد آخرین وضعیت مصرف انواع فرآورده های نفتی در کشور توضیح داد: در 11 ماه نخست امسال متوسط مصرف روزانه گاز مایع در کشور حدود 6 هزار و 730 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه در این مدت متوسط مصرف بنزین به 64.8 میلیون لیتر کاهش یافته است، بیان کرد: این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل متوسط مصرف بنزین در ایران 66.9 میلیون لیتر در روز بوده که مصرف این حامل انرژی امسال بیش از 3 درصد کاهش یافته است.

وی با اعلام مصرف 16.8 میلیون لیتری نفت سفید در 11 ماه نخست امسال، اظهارداشت: مصرف این فرآورده نفتی نیز حدود 8 درصد کاهش یافته که یکی از عوامل کاهش مصرف این سوخت مایع اصلاح ساختار شبکه توزیع بوده است.

عامری متوسط مصرف گازوئیل در 11 ماهه ابتدایی امسال بیش از 90 میلیون لیتر در روز عنوان کرد و افزود: همچنین مصرف نفت کوره در این مدت 45.1 میلیون لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 5 درصد افزایش را نشان می دهد.