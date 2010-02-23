سپاهان خطرناک ترین تیم ایرانی است/ باید 3 امتیاز را کسب کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عامر القرینی در مراسم استقبال از کاروان باشگاه سپاهان در جمع خبرنگاران گفت: "خوشحالیم که میزبان تیم بزرگ ایران سپاهان هستیم. این تیم ایرانی همواره حضور مداومی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا داشته و این مساله یک امتیاز خوب برای این تیم است که با تجربه زیاد به مصاف رقبا می رود."

وی ادامه داد: "سپاهان همواره در چند سال اخیر خطرناک‌ترین تیم ایرانی بوده که می تواند در جدال با بزرگان آسیا موفق باشد. امیدوارم بازیکنان الشباب با همه توانشان در دیدار روز چهارشنبه به میدان رفته و اجازه ندهند سپاهان ایران با امتیاز ریاض را ترک کند."

دبیر کل باشگاه الشباب عربستان همچنین خاطرنشان کرد: "ما مدعی قهرمانی در رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا هستیم و امیدوارم در دیدار اول با 3 امتیاز میدان را ترک کنیم."

از سوی دیگر کاروان 50 نفره تیم فوتبال سپاهان اصفهان ساعت 21:30 دقیقه دوشنبه شب وارد فرودگاه بین المللی ریاض عربستان شد و مورد استقبال ویژه مقامات سفارت ایران در ریاض، مدیران باشگاه الشباب و ایرانیان مقیم ریاض قرار گرفت.

در این مراسم، مقامات ارشد سفارت ایران در عربستان، کاردار سفارت، دبیرکل و سایر مدیران باشگاه الشباب و ایرانیان مقیم ریاض با شاخه گل‌های زرد رنگ به استقبال سپاهان ایران رفتند.

همچنین محمد عمرانی در جمع سپاهانی‌ها ضمن ابراز امیدواری از اینکه این تیم اصفهانی باز هم بتواند قدرت خود را در آسیا به همگان نشان دهد، گفت: چشم‌های همه ایرانیان به ساق‌های طلایی شما فرزندان اصفهان و ایران است که در دیدار روز چهارشنبه از همه ظرفیت و پتانسیل خود استفاده کنید.

کاردار سفارت ایران در ریاض اضافه کرد: دیدار سپاهان با الشباب همیشه برای سپاهانی‌ها خوش یمن بوده و امیدوارم این بار هم بتوانید رقیب را در ریاض به زانو درآورید.

دیدار تیم‌های فوتبال الشباب عربستان و سپاهان ایران در چارچوب نخستین دیدار از رقابت‌های لیگ قهرمانان ساعت 20:50 چهارشنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار می شود.